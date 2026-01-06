logo
YouTube na udaru zbog velikog propusta: Eksplicitan sadržaj dostupan svima, čak i maloljetnicima

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Necenzurisane fotografije na YouTube-u izazvale su zabrinutost javnosti zbog lakog pristupa sadržaju za odrasle.

YouTube na udaru zbog velikog propusta Izvor: Shutterstock / 19 STUDIO

YouTube se suočava sa kritikama korisnika nakon što je otkriveno da na platformi i dalje mogu da se pronađu necenzurisane eksplicitne fotografije, koje su vidljive i korisnicima koji nisu prijavljeni.

Problem je prvi put istaknut na Redditu, gdje su korisnici ukazali na to da se određene profilne slike YouTube kanala sa eksplicitnim sadržajem mogu lako pronaći putem pretrage. Iako sami kanali često ne objavljuju video snimke za odrasle, oni sadrže linkove ka plejlistama sa takvim sadržajem.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su ove fotografije dostupne svima, uključujući i maloljetne korisnike, što dovodi u pitanje efikasnost sistema moderacije na platformi. Neki od spornih kanala imaju i više stotina hiljada pretplatnika, dok pojedini video snimci povezani sa njima bilježe milionske preglede.

YouTube je ranije uveo funkciju automatskog zamagljivanja sličica za sadržaje označene kao "mature", ali se ta mjera ne odnosi na profilne fotografije, što ostavlja prostor za zloupotrebu.

Iz kompanije Google, koja je vlasnik YouTube-a, za sada se nisu oglašavali povodom ovog slučaja niti su najavili moguće izmjene pravila ili tehničkih rešenja.

(B92/Smartlife)

