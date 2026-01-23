Poznati autor ponudio 25 miliona Amazonu: "Igre nikada ne bi trebalo da se ugase"

New World bi trebalo da se ugasi 2027, ali autor igre Rusta želi da ga otkupi i spriječi da popularni MMO nestane zauvijek.

Izvor: SmartLife / New World

Alister Mekfarlejn, direktor studija Facepunch i autor hit naslova Rust, ponudio je 25 miliona dolaraAmazon Game Studios-u kako bi preuzeo MMO igru New World i sprečio njeno gašenje. Igra bi, prema zvaničnom planu, trebalo da se ugasi krajem januara 2027. godine, ali ovaj potez otvara pitanje da li popularni onlajn svet zaista mora zauvijek da nestane.

Mekfarlejn je poručio da “igre nikada ne bi trebalo da se ugase”, uz napomenu da je njegova ponuda “konačna”. Iako je objava djelovala polušaljivo, brzo je privukla ogromnu pažnju gejming zajednice i pokrenula ozbiljnu raspravu o tome ko zapravo odlučuje o sudbini onlajn igara kada ih velike kompanije napuste.

Mekfarlejn je predložio da se igračima omogući samostalno hostovanje servera, kako bi svet New World-a nastavio da živi i nakon zvaničnog gašenja. Po njegovom mišljenju, zajednica bi tako mogla da sačuva igru čak i kada izdavač odluči da je napusti.

Na njegov neobičan prijedlog reagovali su i drugi developeri. Direktor komunikacija igre Palworld rekao je da bi bio spreman da podijeli troškove ako bi se originalna alfa verzija igre vratila kao poseban režim, dok je kreator naslova Hytale, Sajmon Kolins-Laflem, kroz šalu ponudio savjete o kupovini otkazanih igara.

Još uvijek nije poznato da li će Amazon ozbiljno razmotriti ovu ponudu. U praksi, mnoge onlajn igre nestaju zauvijek u trenutku kada se serveri ugase, dok zajednice igrača sve češće traže načine da sačuvaju svoje omiljene virtuelne svjetove.

Izvor: B92