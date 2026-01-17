logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve više plaćamo za mobilne igre i aplikacije: Istraživanje pokazalo čudan trend i rekordnu potrošnju

Sve više plaćamo za mobilne igre i aplikacije: Istraživanje pokazalo čudan trend i rekordnu potrošnju

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Iako smo tokom 2025. manje preuzimali mobilne aplikacije i igre, na njih smo rekordno trošili novac zahvaljujući pretplatama i kupovinama unutar aplikacija.

Sve više plaćamo za mobilne igre i aplikacije: Izvor: Tada Images / Shutterstock.com

Mobilneaplikacije i igre su u 2025. godini zaradile više nego ikada, iako ih korisnici sve rjeđe preuzimaju. To je glavni zaključak godišnjeg izvještaja kompanije Appfigures, koji pokazuje da se fokus tržišta sve više pomijera ka pretplatama i kupovinama unutar aplikacija.

Tokom 2025. godine, aplikacije iigresa Apple App Store i Google Play prodavnica preuzete su ukupno 106,9 milijardi puta. To je 2,7% manje nego u 2024. godini. Istovremeno, potrošnja korisnika skočila je 21,6% i dostigla 155,8 milijardi dolara.

Potrošnja na aplikacije i igre tokom 2025. skočila je za čak 45,4 milijarde dolara u odnosu na 2023. godinu.
Izvor: Appfigures Intelligence

Drugim riječima, ljudi instaliraju manje novih aplikacija, ali one koje već koriste plaćaju više. Developeri i izdavači očigledno su pronašli način da iz postojećih korisnika izvuku dodatni novac kroz pretplate i kupovine unutar aplikacija.

Izvještaj potvrđuje i važnu prekretnicu - igre više nisu najveća grana prihoda. Tokom 2025. godine, korisnici su na mobilne igre potrošili 72,2 milijarde dolara, što čini oko 46% ukupne potrošnje. Iako je u pitanju rast od 10% na godišnjem nivou, aplikacije su rasle još brže - čak 33,9%, odnosno 82,6 milijardi dolara ukupne potrošnje.

To znači da su aplikacije za produktivnost, društvene mreže, alati i servisi prvi put prestigle igre po ukupnoj zaradi.

Iako korisnicima često ide na živce to što skoro svaka aplikacija danas traži pretplatu, ovaj model se pokazao kao znatno stabilniji za developere, prenosi TechCrunch.

Pad broja preuzimanja nastavljen je i u 2025. godini. Nakon rekordnih 135 milijardi instalacija iz 2020, tokom pandemije, tržište je u konstantnom padu. Ovogodišnji rezultat od 106,9 milijardi instalacija je manji za 2,9 milijardi u odnosu na instalacije zabilježene tokom 2024, koja je već imala pad od 3,3% u odnosu na 2023.

Mobilne igre su pretrpile veći udar. U 2025. godini preuzete su 39,4 milijarde puta, što je pad od 8,6% na godišnjem nivou, što je veći pad u odnosu na godinu dana ranije (6,6%). Nasuprot tome, aplikacije su zabilježile blagi rast od 1,1%, pa je na godišnjem nivou broj preuzimanja iznosio 67,4 milijarde.

Izvor: Appfigures Intelligence

 (Smartlife/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

aplikacije igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS