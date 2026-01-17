Sve više plaćamo za mobilne igre i aplikacije: Istraživanje pokazalo čudan trend i rekordnu potrošnju

Iako smo tokom 2025. manje preuzimali mobilne aplikacije i igre, na njih smo rekordno trošili novac zahvaljujući pretplatama i kupovinama unutar aplikacija.

Izvor: Tada Images / Shutterstock.com

Mobilneaplikacije i igre su u 2025. godini zaradile više nego ikada, iako ih korisnici sve rjeđe preuzimaju. To je glavni zaključak godišnjeg izvještaja kompanije Appfigures, koji pokazuje da se fokus tržišta sve više pomijera ka pretplatama i kupovinama unutar aplikacija.

Tokom 2025. godine, aplikacije iigresa Apple App Store i Google Play prodavnica preuzete su ukupno 106,9 milijardi puta. To je 2,7% manje nego u 2024. godini. Istovremeno, potrošnja korisnika skočila je 21,6% i dostigla 155,8 milijardi dolara.

Potrošnja na aplikacije i igre tokom 2025. skočila je za čak 45,4 milijarde dolara u odnosu na 2023. godinu.

Izvor: Appfigures Intelligence

Drugim riječima, ljudi instaliraju manje novih aplikacija, ali one koje već koriste plaćaju više. Developeri i izdavači očigledno su pronašli način da iz postojećih korisnika izvuku dodatni novac kroz pretplate i kupovine unutar aplikacija.

Izvještaj potvrđuje i važnu prekretnicu - igre više nisu najveća grana prihoda. Tokom 2025. godine, korisnici su na mobilne igre potrošili 72,2 milijarde dolara, što čini oko 46% ukupne potrošnje. Iako je u pitanju rast od 10% na godišnjem nivou, aplikacije su rasle još brže - čak 33,9%, odnosno 82,6 milijardi dolara ukupne potrošnje.

To znači da su aplikacije za produktivnost, društvene mreže, alati i servisi prvi put prestigle igre po ukupnoj zaradi.

Iako korisnicima često ide na živce to što skoro svaka aplikacija danas traži pretplatu, ovaj model se pokazao kao znatno stabilniji za developere, prenosi TechCrunch.

Pad broja preuzimanja nastavljen je i u 2025. godini. Nakon rekordnih 135 milijardi instalacija iz 2020, tokom pandemije, tržište je u konstantnom padu. Ovogodišnji rezultat od 106,9 milijardi instalacija je manji za 2,9 milijardi u odnosu na instalacije zabilježene tokom 2024, koja je već imala pad od 3,3% u odnosu na 2023.

Mobilne igre su pretrpile veći udar. U 2025. godini preuzete su 39,4 milijarde puta, što je pad od 8,6% na godišnjem nivou, što je veći pad u odnosu na godinu dana ranije (6,6%). Nasuprot tome, aplikacije su zabilježile blagi rast od 1,1%, pa je na godišnjem nivou broj preuzimanja iznosio 67,4 milijarde.

Izvor: Appfigures Intelligence

(Smartlife/Mondo)