Da li se tvorac originalne Counter-Strike igre kaje što je napustio Valve? "Već bih mogao da se penzionišem"

Iako je ponosan na svoju karijeru, tvorac Counter-Strike igre priznaje da bi danas bio finansijski bezbrižan da je ostao u Valve-u.

Izvor: Adam Ziaja / Shutterstock.com

Iako je bio veoma popularan već na izlasku, niko nije očekivao da će se Counter-Strike pretvoriti u mašinu za štampanje novca. Valve-u svake godine donosi milione i milione dolara, o čemu i dan danas razmišlja jedan od originalnih kreatora kantera, Min "Gooseman" Li.

Iako je istakao da je i više nego zadovoljan svojom karijerom, u intervjuu za magazin Edge je priznao da se ipak malo kaje što je napustio Valve.

"I dalje sam u kontaktu sa mnogim ljudima iz Valve-a i primetio sam da su finansijski zaista dobro obezbijeđeni. U tom smislu ipak žalim što sam otišao", kaže Li.

Counter-Strike se prvobitno pojavio kao mod za Half-Life, koji su razvili Li i Džes "Cliffe" Klif. Beta je objavljena 19. juna 1999. godine, da bi verzija 1.0 ugledala svjetlost dana 9. novembra 2000. godine. Nekoliko godina kasnije, Li je napustio Valve u potrazi za novim izazovima.

"Vidio sam u šta se Counter-Strike pretvorio i shvatio sam da se nije mnogo promijenio. Valve mi je ponudio da radim na Counter-Strike: Source, ali nisu željeli da mijenjaju bilo šta - samo su htjeli da unaprijede grafiku. Ja sam želio da radim na potpuno novoj igri", objašnjava Li.

"Gooseman" je nakon toga započeo razvoj svoje FPS igre Tactical Intervention, koja je ugašena 2019. godine. U međuvremenu je radio i na igrama poput Rust-a, kao i u studiju Pearl Abyss, poznatom po Black Desert Online.

"Da sam ostao u Valve-u, vjerovatno bih do sada već mogao da se penzionišem. Izabrao sam drugačiji, mnogo izazovniji put, ali osjećam se mnogo ispunjenije, kako na profesionalnom, tako i na ličnom nivou. Upoznao sam neke aspekte gejming industrije koje sigurno ne bih vidio da sam ostao u Valve-u."

Izvor: Play!Zine