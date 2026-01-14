Kreator hit igre opleo po Bethesdi, pa obrisao objavu: "Boli ih uvo za Fallout"

Iako je objava uklonjena, poruka nije prošla neprimijećeno - Kris Avelon smatra da Bethesda ne razumije prave korijene Fallouta.

Izvor: Bethesda

U obrisanoj objavi na društvenoj mreži X, pisac i dizajner Fallout: New Vegas igre i suosnivač studija Obsidian Entertainment, Kris Avelon, iznio je veoma oštru kritiku na račun Bethesda-e.

Iako je objava obrisana, sačuvani su screenshot-ovi u kojima se može pročitati sljedeće:

"Ne mislim da Bethesda mrzi Fallout, samo ne razumije njegove korijene i nije im dovoljno stalo do serijala. Oni su vlasnici franšize i jednostavno žele da naprave svoju verziju Fallouta i da to postane norma.

To se obično pretvara u šareni, površni luna park (uz neke zanimljive izuzetke u vidu dodataka kao što su Far Harbor i Point Lookout – a ja sam bio jedan od rijetkih kojima se svidio i The Pitt). Ipak, luna parkovi su nekima super zabavni, pa ako igrači zaista uživaju u tome, meni je to sasvim u redu.

Što se mene tiče, ne mrzim Bethesdu. Postoje stvari koje rade dobro (istraživanje svijeta), i stvari koje rade loše (linearni narativi u open world igrama i njihovo nerazumijevanje speech skilla). Ali svaki developer ima svoje prednosti i mane."

Izvor: X / @ChrisAvellone

Avelon je kasnije odlučio da obriše objavu, tako da nije moguće videti komentare.

Dobar dio priče koju je Avelon napisao za New Vegas Amazon sada prikazuje u drugoj sezoni Fallout TV serije. Iako na Fallout-u nije radio skoro 15 godina, nikada nije raskinuo svoju vezu sa ovim legendarnim serijalom.

Pored New Vegas-a, Avelon je igrao ključnu ulogu u razvoju naslova kao što su Fallout 2, Planescape: Torment, Neverwinter Nights 2, KotOR 2 i Pillars of Eternity.

Izvor: Play!Zine