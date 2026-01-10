logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova verzija Flappy Bird-a ne uništava samo živce, već i telefone: Igra se - savijanjem ekrana!?

Nova verzija Flappy Bird-a ne uništava samo živce, već i telefone: Igra se - savijanjem ekrana!?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Novi klon igre Flappy Bird može se igrati samo na telefonima sa savitljivim ekranom, a ptičica se kontroliše savijanjem šarke.

Igra Foldy Bird za one sa savitljivim telefonima Izvor: X / @rebane2001

Na internetu se pojavila nova varijanta kulte mobilne igre Flappy Bird. Ovog puta, međutim, namijenjena je isključivo vlasnicima telefona sa savitljivim ekranom. Zašto? Zato što ptičicu, koja pokušava da bez povreda proletí između zelenih cijevi, možete da kontrolišete isključivo savijanjem šarke.

Uf...

Ako baš morate, igru sa prikladnim nazivom Foldy Bird možete isprobati potpuno besplatno u Google Chrome pregledaču, dok podrška za ostale pregledače za sada izostaje.

Igru Foldy Bird je napravio developer koji se na internetu predstavlja nadimkom Rebane. Svoj rad je podijelio na društvenoj mreži X, gdje je objava sakupila više oko 17 miliona pregleda u trentku pisanja.

Na video je uz osmijeh reagovao i poznati jutjuber Markez Braunli. Kako se našalio, korisnici su pronašli novi način da testiraju izdržljivost šarki na savitljivim telefonima.

Rebane je, nakon viralne objave, objavio kompletan izvorni kod projekta, za čiju mu je izradu, uključujući i teksture, bilo potrebno oko sat vremena. Vještačku inteligenciju, prema sopstvenim riječima, ne koristi.

"Sa računarom možete da stvarate sjajne stvari, zato se bacite na posao i napravite nešto", poručio je na kraju u komentaru, ohrabrivši ostale korisnike.

Možda će vas zanimati

Tagovi

igre savitljivi ekran flappy bird

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS