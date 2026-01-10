Nova verzija Flappy Bird-a ne uništava samo živce, već i telefone: Igra se - savijanjem ekrana!?

Novi klon igre Flappy Bird može se igrati samo na telefonima sa savitljivim ekranom, a ptičica se kontroliše savijanjem šarke.

Izvor: X / @rebane2001

Na internetu se pojavila nova varijanta kulte mobilne igre Flappy Bird. Ovog puta, međutim, namijenjena je isključivo vlasnicima telefona sa savitljivim ekranom. Zašto? Zato što ptičicu, koja pokušava da bez povreda proletí između zelenih cijevi, možete da kontrolišete isključivo savijanjem šarke.

Uf...

Ako baš morate, igru sa prikladnim nazivom Foldy Bird možete isprobati potpuno besplatno u Google Chrome pregledaču, dok podrška za ostale pregledače za sada izostaje.

Igru Foldy Bird je napravio developer koji se na internetu predstavlja nadimkom Rebane. Svoj rad je podijelio na društvenoj mreži X, gdje je objava sakupila više oko 17 miliona pregleda u trentku pisanja.

Na video je uz osmijeh reagovao i poznati jutjuber Markez Braunli. Kako se našalio, korisnici su pronašli novi način da testiraju izdržljivost šarki na savitljivim telefonima.

Phone companies: We've tested our hinge mechanism for 200,000 folds, so that should cover 5 years of use



Users:https://t.co/jRzjFWB2Hk — Marques Brownlee (@MKBHD)January 3, 2026

Rebane je, nakon viralne objave, objavio kompletan izvorni kod projekta, za čiju mu je izradu, uključujući i teksture, bilo potrebno oko sat vremena. Vještačku inteligenciju, prema sopstvenim riječima, ne koristi.

"Sa računarom možete da stvarate sjajne stvari, zato se bacite na posao i napravite nešto", poručio je na kraju u komentaru, ohrabrivši ostale korisnike.