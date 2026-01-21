logo
Atentator na bivšeg japanskog premijera Abea osuđen na doživotnu robiju

Atentator na bivšeg japanskog premijera Abea osuđen na doživotnu robiju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Japanac Tetsua Jamagami, koji je optužen za ubistvo bivšeg premijera Japana Šinza Abea, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu, javlja Rojters.

Atentator na bivšeg japanskog premijera osuđen na doživotnu robiju Izvor: STR / AFP / Profimedia

Agencija piše da je presuda donesena na osnovu težine zločina, ali i priznanja Jamagamija (45) da je pucao u Abea (67) tokom kampanje u gradu Nara u Japanu u julu 2022. godine.

Sudija Šiniči Tanaka nazvao je ubistvo Abea "užasnim", uz napomenu da je "jasno da je upotreba vatrenog oružja u velikoj masi ekstremno opasan i gnusan zločin".

Presuda je u skladu sa zahtjevom tužilaštva, dok je odbrana zahtijevala kaznu "ne dužu od 20 godina".

