Eksplozije u Kabulu: Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve

Eksplozije u Kabulu: Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pakistan je izveo vazdušne i kopnene napade na talibanske ciljeve u Kabulu i Kandaharu, što označava eskalaciju sukoba između dvije zemlje.

Pakistan napao Avganistan Izvor: X/@iihtishamm/Printscreen

Pakistan je tokom noći izveo vazdušne i kopnene napade na ciljeve talibanske vlade u Kabulu, Kandaharu i Paktiji, nakon što su, prema navodima Islamabada, avganistanske snage prethodno pokrenule "neizazvane napade" na pakistanske vojne objekte duž granice.

Pakistanski ministar odbrane Havadža Muhamed Asif rekao je da je "čaša strpljenja prelila" i da je sada u pitanju "otvoreni rat" između dvije zemlje, prenio je Rojters.

Pakistanski bezbjednosni izvori navode da su mete bili talibanski položaji, štabovi i skladišta municije u više sektora duž granice duge 2.600 kilometara, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Portparol talibana Zabihulah Mudžahid potvrdio je da su izvedeni vazdušni napadi u dijelovima Kabula, Kandahara i Paktije.

Obje strane su prijavile velike gubitke, ali sa suprotstavljenim brojkama koje nije moguće nezavisno provjeriti.

Pakistan tvrdi da je ubijeno 133 talibanska borca i ranjeno više od 200, uz uništena i zauzeta brojna uporišta.

Talibani navode da je poginulo 55 pakistanskih vojnika, dok je na njihovoj strani stradalo osam boraca i 13 civila u Nangarharu.

Sukobi su izbili u četvrtak uveče nakon što su talibani pokrenuli, kako su naveli, odmazdne napade na pakistanske vojne ciljeve.

Obje strane tvrde da su uništile granične prelaze tokom borbi.

Napetost je eskalirala nakon ranijih pakistanskih udara za koje Islamabad tvrdi da su bili usmjereni na kampove Tehrik-e-Talibana (TTP) i militanata Islamske države u istočnom Avganistanu.

Kabul je odbacio optužbe da dozvoljava militantima da djeluju sa svoje teritorije i najavljuje snažan odgovor.

(Telegraf/MONDO)

Pakistan Avganistan napad

