Pakistanski napadi na Avganistan tokom noći: Desetine žrtava, uključujući žene i djecu

U pakistanskim napadima na Avganistan tokom noći stradale su desetine ljudi, uključujući žene i djecu, saopštili su talibani.

U pakistanskim napadima na Avganistan tokom protekle noći poginulo je ili je povrijeđeno na desetine ljudi, a među njima ima žena i dece, saopštili su danas talibani, koji vladaju u Avganistanu.

Avganistansko Ministarstvo odbrane je saopštilo da će Pakistan zbog napada dobiti odgovarajući odgovor u odgovarajuće vrijeme, prenosi Rojters.

Vlada Pakistana je saopštila ranije danas da je izvela prekogranične napade na militantne mete u Avganistanu, kao i da su napadi izvedeni nakon niza samoubilačkih bombaških napada u Pakistanu, koje su izvršili militanti koji su došli sa avganistanske teritorije, od kojih su neki bili izvedeni tokom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana.

U saopštenju se navodi da postoje "ubjedljivi dokazi" da su napade izvršili pripadnici Hvaridža, odnosno pakistanski talibani, koji su postupali po uputstvima "njihovog rukovodstva i poslušnika sa sjedištem u Avganistanu", prenosi danas Rojters.

Navodi se da je Pakistan izvršio "selektivne udare zasnovane na obavještajnim podacima, na sedam terorističkih kampova i skrovišta" koji pripadaju pakistanskim talibanima, kao i islamskoj državi Horasan, u provinciji duž granice sa Avganistanom.

Kabul je više puta negirao da je dozvolio militantima da koriste avganistansku teritoriju za izvođenje napada unutar Pakistana, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

