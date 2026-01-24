logo
I Meloni bijesna zbog Trampovih riječi o italijanskoj vojsci: Evropa se okrenula protiv američkog predsjednika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Đorđa Meloni kritikovala Trampa zbog njegove izjave o učešću saveznika u ratu u Avganistanu.

meloni ljuta na trampa zbog avganistana Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Premijerka Italije Đorđa Meloni kaže da ne može da vjeruje šta je američki predsjednik Donald Tramp rekao o učešću saveznika u ratu u Avganistanu, zbog čega se oglasila na svom "X" nalogu. Prvo je sa italijanske strane reagovao italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto koji je odbacio navode Trampa, a sada je i Meloni reagovala iako za nju važi da ima jako dobre odnose sa američkim predsjednikom.

"Italijanska vlada je ovu izjavu primila sa velikim iznenađenjem. Nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, NATO je prvi i jedini put u svojoj istoriji aktivirao Član 5 - izuzetan čin solidarnosti prema Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru te velike operacije protiv onih koji su podsticali terorizam, Italija je odmah odgovorila zajedno sa saveznicima, rasporedivši hiljade vojnika i preuzimajući punu odgovornost za 'Regional Command West', jednu od najvažnijih operativnih oblasti cijele međunarodne misije.

Tokom gotovo 20 godina angažovanja, naša zemlja je snosila cijenu koja ne može biti osporena: 53 poginula italijanska vojnika i više od 700 ranjenih, dok su učestvovali u borbenim operacijama, bezbjednosnim misijama i programima obuke avganistanskih snaga. Zbog te činjenice su neprihvatljive izjave koje umanjuju doprinos NATO zemalja u Avganistanu, naročito kada dolaze od saveznika.

Italija i Sjedinjene Američke Države vezuje čvrsto prijateljstvo, zasnovano na zajedničkim vrijednostima i istorijskoj saradnji, koja je još važnija suočena sa brojnim aktuelnim izazovima. Međutim, prijateljstvo zahtijeva međusobno poštovanje, koje je osnovni preduslov za nastavak solidarnosti na kojoj počiva Atlantski savez", navela je Meloni na svom "X" nalogu.

Tramp je zbog rata u Avganistanu "udario" i na Veliku Britaniju. Izjavio je u intervjuu za "Fox News" prilikom boravka u Davosu da su britanski vojnici bili daleko od prve linije fronta što je naišlo na žestoku osudu u britanskoj javnosti i reakciju britanskog premijera Kira Starmera.

Tagovi

Đorđa Meloni Donald Tramp Avganistan Italija NATO

