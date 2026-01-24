"Činjenice se ne mogu izbrisati": Italijanski ministar odbrane odbrusio Trampu

Italijanski ministar odbrane odbrusio Trampu zbog izjave o ratu u Avganistanu.

Izvor: Noamgalai /Andrew Angelov/Shutterstock/Carofei/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto je žestoko reagovao na Trampove izjave o ratu u Avganistanu. Tramp je, da podsjetimo, dao intervju za "Fox News" dok je bio u Davosu u Švajcarskoj na Svjetskom ekonomskom forumu da savezničke snage i nisu baš pomogle, i da nisu morale, prilikom rata u Avganistanu.

Prvi je zbog ovoga reagovao britanski premijer Kir Starmer. On je osudio izjavu Trampa o britanskim vojnicima i zatražio je javno izvinjenje, a sada je sličnu stvar rekao i Kroseto.

"U Italiji je svaka prilika dobra za podgrijavanje kontroverzi. Danas su odabrali izjavu Trampa za 'Fox' oko uloge američkih saveznika u Avganistanu.

Odlučio sam da odgovorim, kao ministar odbrane. Ljepota činjenica u Avganistanu, i drugdje na terenu, je u tome što se one ne mogu izbrisati.

A što se tiče posvećenosti Italije, njenih Oružanih snaga u misijama, kao i njihove vrijednosti, žrtve i uloge, ne možemo i ne želimo da prihvatimo površne i pogrešne analize od bilo koga. Mi odajemo poštu za 53 italijanska poginula u misiji u Avganistanu.

Mnogi od njih odlikovani su zbog toga posthumno. Isto tako odajemo počast za 723 vojnika ranjena u toj misiji, kao i za sve Italijane koji su u njoj učestvovali", naveo je on na svom "X" nalogu.

In Italia ogni occasione è buona per fare polemica.

Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli USA in Afghanistan.

Io ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto)January 24, 2026

Pogledajte fotografije Donalda Trampa tokom boravka u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu