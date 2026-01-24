logo
"Činjenice se ne mogu izbrisati": Italijanski ministar odbrane odbrusio Trampu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Italijanski ministar odbrane odbrusio Trampu zbog izjave o ratu u Avganistanu.

Kroseto je žestoko reagovao na Trampove izjave o ratu u Avganistanu Izvor: Noamgalai /Andrew Angelov/Shutterstock/Carofei/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto je žestoko reagovao na Trampove izjave o ratu u Avganistanu. Tramp je, da podsjetimo, dao intervju za "Fox News" dok je bio u Davosu u Švajcarskoj na Svjetskom ekonomskom forumu da savezničke snage i nisu baš pomogle, i da nisu morale, prilikom rata u Avganistanu.

Prvi je zbog ovoga reagovao britanski premijer Kir Starmer. On je osudio izjavu Trampa o britanskim vojnicima i zatražio je javno izvinjenje, a sada je sličnu stvar rekao i Kroseto.

"U Italiji je svaka prilika dobra za podgrijavanje kontroverzi. Danas su odabrali izjavu Trampa za 'Fox' oko uloge američkih saveznika u Avganistanu.

Odlučio sam da odgovorim, kao ministar odbrane. Ljepota činjenica u Avganistanu, i drugdje na terenu, je u tome što se one ne mogu izbrisati.

A što se tiče posvećenosti Italije, njenih Oružanih snaga u misijama, kao i njihove vrijednosti, žrtve i uloge, ne možemo i ne želimo da prihvatimo površne i pogrešne analize od bilo koga. Mi odajemo poštu za 53 italijanska poginula u misiji u Avganistanu.

Mnogi od njih odlikovani su zbog toga posthumno. Isto tako odajemo počast za 723 vojnika ranjena u toj misiji, kao i za sve Italijane koji su u njoj učestvovali", naveo je on na svom "X" nalogu.

Pogledajte fotografije Donalda Trampa tokom boravka u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu

Tagovi

Italija Donald Tramp Avganistan sukob

