"Odmah smo reagovali i ućutkali njihovu agresiju": Rasplamsale se tenzije duž granice, dvije države razmijenile vatru

"Odmah smo reagovali i ućutkali njihovu agresiju": Rasplamsale se tenzije duž granice, dvije države razmijenile vatru

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Danas su pakistanske i avganistanske snage ponovo razmijenile vatru u pograničnim oblastima, uz međusobne optužbe za eskalaciju sukoba.

Sukob između pakistana i avganistana na granici Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nekoliko dana nakon pakistanskog vazdušnog udara na Avganistan pakistanske i avganistanske snage danas su razmijenile vatru u pograničnom području uzajamno se optužujući za izbijanje novog vatrenog okršaja.

Današnji incident je dodatno zaoštrio sukob duž granice dvije zemlje duge 2.600 kilometara nakon što su se tenzije rasplamsale posle pakistanskih vazdušnih udara izvedenih u subotu i nedjelju, prenosi Rojters.

Portparol pakistanskog premijera Mošaraf Zaidi izjavio je da su avganistanske talibanske vlasti naredile otvaranje vatre u oblastima Torkam i Tirah duž pakistano-avganistanske granice.

"Pakistanske snage bezbjednosti su odmah i efikasno reagovale i ućutkale talibansku agresiju", rekao je Zaidi i upozorio da ce na svaku novu provokaciju biti odgovoreno "oštro i bez oklijevanja".

"Pakistan je prvi napao"

Avganistanski zvaničnici tvrde da su pakistanske snage prve otvorile vatru i da su avganistanske trupe odmah odgovorile. Zabihulah Nurani, direktor za informisanje i kulturu za provinciju Nangarhar, rekao je da se incident dogodio u oblasti Šahkot u okrugu Nazjan i potvrdio da nije bilo žrtava među Avganistancima.

Mavlavi Vahidulah, portparol avganistanskog vojnog kontingenta u istočnom Avganistanu, rekao je da su granične snage patrolirale blizu linije Durand u okruzima Ačin i Durbaba kada su se našle pod pakistanskom vatrom.

Poginulo 13 civila

Zvanični Islamabad je saopštio ranije da su pakistanski vazdušni napadi tokom vikenda ciljali logore militantnih grupa Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) i Islamske države provincije Horasan u istočnom Avganistanu, a bezbjednosni izvori navode da je poginulo 70 militanata.

Misija Ujedinjenih nacija za pomoć u Avganistanu saopštila je da je dobila "verodostojne izvještaje" u kojima se navodi da je u Nangarharu poginulo najmanje 13 civila, a sedam je ranjeno.

Pakistan Avganistan vojska granica

