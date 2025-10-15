Ne jenjava sukob između Avganistana i Pakistana: Korišćene granate, među povrijeđenima i civili

Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid optužio je pakistanske snage da "ponovo" izvode napade "lakim i teškim naoružanjem u okrugu Spin Boldak".

Izvor: @TheChronology__/X

U avganistanskom regionu Spin Boldak, gdje su novi sukobi izbili noćas, korišćene su minobacačke granate. Zvaničnici okružne bolnice Spin Boldak rekli su da je među povrijeđenima više od 80 žena i dece.

On je rekao da je mir uspostavljen nakon što su pakistanski vojnici ubijeni i oružje zaplenjeno. Pakistan nije komentarisao te izjave, ali su tamošnji bezbjednosni izvori rekli da su gađali neprijateljske položaje na sjeveru Avganistana.

