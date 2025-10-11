Avganistan napao Pakistan: Vatra otvorena na više lokacija uz granicu

Bezbjednosni izvori navode da su avganistanske snage otvorile vatru bez provokacije na granici kod mjesta Angur Ada, Bajaur i Kram, kao i kod Dera, Čitrala i Baram Čaha.

Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Na pakistansko-avganistanskoj granici Avganistan je otvorio vatru bez provokacije, a pakistanska vojska je uzvratila snažnim dejstvom.

Bezbjednosni izvori navode da su avganistanske snage otvorile vatru bez provokacije na granici kod mjesta Angur Ada, Bajaur i Kram, kao i kod Dera, Čitrala i Baram Čaha.

Prema bezbjednosnim izvorima, cilj pucnjave bio je da se preko granice prokrijumčare formacije hvaridža, na šta su pažljive patrole pakistanske vojske odgovorile punom silom.

Pakistanska vojska je odmah reagovala i efikasno pogodila više avganistanskih položaja; pravovremenim akcijama Pakistana uništeno je nekoliko avganistanskih granicnih punktova, a desetine avganistanskih vojnika i hvaridža su poginule.

Bezbjednosni izvori navode da su talibani pobegli ostavivši mnoge leševe i položaje, dok agresija Avganistana dolazi u trenutku kada je avganistanski ministar spoljnih poslova na zvaničnoj posjeti Indiji.

(Telegraf/MONDO)