Pakistan i Avganistan postigli primirje: Poznato koliko će trajati, ubijeno više od 50 ljudi (FOTO)

Pakistan i Avganistan postigli su privremeno primirje.

Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Pakistan i Avganistan postigli su privremeno primirje koje će trajati 48 sati, piše "Rojters". Primirje je stupilo na snagu u 18 časova po pakistanskom vremenu.

Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana izdalo je saopštenje u kom se navodi da su se obe strane obavezale da će kroz dijalog pronaći pozitivno rješenje za "kompleksno, ali rješivo pitanje" koje je dovelo do sukoba dvaju zemalja. Sukob je izbio na granici ove dve države u toku noći utorka na srijedu.

Pakistan je danas saopštio takođe da je ubio oko 50 pripadnika avganistanskih snaga bezbednosti i militanata. Pakistanska vojska je, da podsjetimo, gađala skladišta oružja i municije u glavnom gradu Avganistana, Kabulu.