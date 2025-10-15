logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pakistan i Avganistan postigli primirje: Poznato koliko će trajati, ubijeno više od 50 ljudi (FOTO)

Pakistan i Avganistan postigli primirje: Poznato koliko će trajati, ubijeno više od 50 ljudi (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Pakistan i Avganistan postigli su privremeno primirje.

Pakistan i Avganistan postigli primirje Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Pakistan i Avganistan postigli su privremeno primirje koje će trajati 48 sati, piše "Rojters". Primirje je stupilo na snagu u 18 časova po pakistanskom vremenu.

Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana izdalo je saopštenje u kom se navodi da su se obe strane obavezale da će kroz dijalog pronaći pozitivno rješenje za "kompleksno, ali rješivo pitanje" koje je dovelo do sukoba dvaju zemalja. Sukob je izbio na granici ove dve države u toku noći utorka na srijedu.

Pakistan je danas saopštio takođe da je ubio oko 50 pripadnika avganistanskih snaga bezbednosti i militanata. Pakistanska vojska je, da podsjetimo, gađala skladišta oružja i municije u glavnom gradu Avganistana, Kabulu.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Pakistan Avganistan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ