Avganistan i Pakistan potpisali primirje: Dvije strane će se ponovo sastati u Istanbulu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Poslije nedjelju dana najtežih sukoba od dolaska talibana na vlast, Avganistan i Pakistan su u Dohi postigli dogovor o trenutnom primirju, uz najavu novog susreta 25. oktobra u Istanbulu radi dogovora o trajnom miru.

Primirje Avganistan i Pakistan Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Avganistan i Pakistan dogovorili su trenutno primirje tokom razgovora u Dohi, saopštile su obe strane u nedjelju, nakon nedjelju dana žestokih sukoba na granici - najtežih od kada su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine.

"Primirje je finalizovano", objavio je pakistanski ministar odbrane Havdža Muhamed Asif na mreži X, dodajući da će se dvije strane ponovo sastati 25. oktobra u Istanbulu kako bi razgovarale o "detaljnim pitanjima", javlja Rojters. Portparol talibana Zabihulah Mudžahid saopštio je da su se strane dogovorile o "potpunom i suštinskom primirju".

Ministarstvo spoljnih poslova Katara, koje je zajedno sa Turskom posredovalo u razgovorima održanim u subotu, navelo je da su naknadni sastanci planirani "radi osiguranja održivosti primirja i provjere njegove primjene na pouzdan i trajan način".

Napadi militanata i vazdušni udari

Pakistan i Avganistan traže način da izađu iz krize nakon sukoba u kojima je poginulo više desetina i ranjeno na stotine ljudi. Prema izjavama obje strane, razgovorima su predsedavali Asif i njegov avganistanski kolega mula Muhamed Jakub.

Kopnene borbe između nekadašnjih saveznika i pakistanski vazdušni udari duž sporne granice od 2.600 kilometara izbili su nakon što je Islamabad zatražio od Kabula da obuzda militante koji su pojačali napade u Pakistanu, tvrdeći da djeluju iz utočišta na teritoriji Avganistana. 

Avganistan Pakistan

