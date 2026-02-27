logo
Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Oglasio se ljekar zadužen za njegovo liječenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Stanje Ivice Dačića, ministra unutrašnjih poslova, je stabilno. Očekuju se nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju popodne.

Stanje Ivice Dačića Izvor: RTS / Printscreen

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević koji je zadužen za njegovo liječenje.

"Za sada je stabilno, nastavljaju se mjere intenzivnih liječenja i noć je proveo mirno", kazao je lekar.

Kako je napomenuo nove informacije javnost će dobiti popodne, u 17 časova.

Napomenuo je da će svaka eventualna promjena biti blagovremeno rečena.

Podsjetimo, predsjednik SPS Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova u srijedu je u teškom zdravstvenom stanju smješten hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti. Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko liječenje.

Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršalo.

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

ivica dačić

