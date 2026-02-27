Auto-škole dižu cijene: Od 1. marta skuplja obuka za vozače u Srpskoj

Većina auto-škola u Republici Srpskoj od 1. marta podići će cijene časova obuke za vozački ispit za oko pet maraka, uz upozorenje da bi moglo doći i do dodatnih poskupljenja.

Iz banjalučke Auto-škole "Vrbas" za "Nezavisne novine" kažu da cijena časa trenutno iznosi 25 maraka, ali da će od 1. marta stupiti na snagu novi cjenovnik.

"Planiramo da minimalna cijena bude 30 maraka. Jednom kandidatu potrebno je 35 časova, a nekada i više, u zavisnosti od njegove spremnosti i napretka", kazali su iz Auto-škole "Vrbas".

Ističu da troškovi koje kandidat treba da plati, pod uslovom da sve položi iz prvog puta, trenutno iznose oko 1.400 KM, što uključuje obuku, polaganje testova i praktični dio ispita.

Dodatni problem predstavlja i nedovoljan broj instruktora.

"Niska cijena obuke, ali i niska cijena rada instruktora dovele su do toga da nema zainteresovanih za ovaj posao. Sve je manje mladih koji žele da se bave ovim poslom", kazali su iz ove auto-škole.

Kada je riječ o kandidatima, uglavnom se radi o mlađim osobama koje žele da polože vozački ispit, navode iz "Vrbasa", dodajući da interesovanje i dalje postoji, ali da rast cijena predstavlja dodatno opterećenje za kućne budžete.

Iz Auto-škole "Ivić" iz Banjaluke ističu da je došlo do rasta minimalne plate, povećanja cijena auto-dijelova, kao i usluga auto-mehaničara, što se direktno odražava na krajnju cijenu obuke.

Dodaju da, iako još nisu podigli cijenu časova, jedan čas obuke trenutno košta 30 maraka.

"Sve ispod 40 maraka postalo je neprihvatljivo. Cijene u Sarajevu već su dostigle 45 maraka po času", kazali su iz ove auto-škole, naglašavajući da su primorani da razmišljaju o korekciji cjenovnika kako bi mogli održati kvalitet obuke i pokriti rastuće troškove poslovanja.

Pojašnjavaju da se suočavaju i sa velikim problemom nedostatka instruktora, te da su mnogi koji su trenutno angažovani stariji od 65 godina.

"Teško je pronaći mlađe ljude koji su zainteresovani za ovaj posao, jer su primanja nedovoljna u odnosu na odgovornost koju nose instruktori vožnje", navode iz ove auto-škole.

Poskupljenja i u drugim gradovima

Da će i u drugim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj doći do viših cijena časova obuke, potvrđuju i iz auto-škola u Šipovu.

Naime, kandidati od 1. marta očekuje povećanje cijene časa za pet maraka.

"Cijena jednog časa vožnje iznosiće 30 KM, umjesto dosadašnjih 25 KM. Do korekcije cijene dolazi zbog uvođenja fiskalizacije, povećanja doprinosa, kao i dodatnih troškova koji su uvedeni u auto-školama tokom ove godine", kazali su iz jedne auto-škole iz Šipova.

Kako ističu sagovornici, ukoliko se trend rasta troškova nastavi, nije isključeno da će cijene obuke i u narednom periodu dodatno rasti.

Iz Auto-škole "Koljanin" iz Gradiške kazali su da kod njih trenutno cijena jednog časa iznosi 25 maraka, ali da je to, kako navode, malo s obzirom na sve troškove koje auto-škole imaju.

"Realna cijena trebalo bi da bude 40 maraka po jednom času", poručili su iz ove auto-škole.

Dodaju da veliki broj kandidata čine upravo mladi ljudi koji su tek napunili 18 godina.

"Mada u posljednje vrijeme imamo sve više žena koje polažu vozački", kazali su Auto-škole "Koljanin".

