Novi udar po džepu: Skuplje polaganje vozačkog ispita - B kategorija 1.480 KM

Udruženje auto-škola Sarajevo donijelo je odluku o promjeni cijena usluga sa ciljem, kako kažu, unapređenja kvaliteta obuke i povećanja sigurnosti na putevima.

Na osnovu ekonomskih parametara i dogovora između auto-škola u Sarajevu, odredili su minimalne cijene obuke za vozačke dozvole. Tako će A kategorija da košta 720 KM, B kategorija 1.480 KM, C1 kategorija 750 KM, C (ako ima C1) 710 KM, C (ako nema C1) 1.650 KM, CE kategorija 640 KM, D (ako ima C 2 godine), 1.500 KM, D (ako nema C) 2.700 KM, DE kategorija 920 KM.