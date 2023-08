Kreiran novi cjenovnik: Slijedi li poskupljenje vozačkih ispita?

Nadležni u BiH kreirali su novi cjenovnik obuke za vozački ispit prema kojem će, ukoliko se usvoji, usluge auto-škola poskupjeti duplo, a više cijene prema riječima prevoznika predstavljaće ogroman udar na kompanije koje kubure sa nedostatkom vozača.

Naime, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH pripremilo je prednacrt odluke o jedinstvenim minimalnim proračunskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila, a prema tom dokumentu kandidati bi čas obuke za B kategoriju, umjesto sadašnjih 15 KM plaćali 23,38 KM bez PDV-a.

To je naljutilo prevoznike u Srpskoj, jer će, kako kažu, mnogi građani će zbog visokih cijena odustati od obuke što će automatski rezultovati padom broja profesionalnih vozača, za kojim domaće tržište rada i sada vapi.

Predsjednik Udruženja za unutrašnji i međunarodni transport RS Nikola Grbić kaže za "Glas" da je u Srpskoj i u FBiH već duže vrijeme deficitaran kadar vozača sa C, E i D kategorijom, te da je samo na osnovu te činjenice apsurdno da poskupi polaganje vozačkog ispita.

"Ukoliko dođe do poskupljenja to će biti ogroman udar na firme. Dodatno će nam otežati i ovako tešku situaciju. Sada mladiću od 21. godinu, da položi za C i E kategoriju i kvalifikuje se za profesionalnog vozača uz polaganje državnog ispita, treba između 7.000 i 8.000 KM, a ako obuka poskupi trebaće mu i 10.000 KM. Pitam se ko to može platiti? Cijene treba smanjiti da nadoknadimo prijeko potreban kadar", smatra Grbić.

Vlasnik banjalučke auto-škole "Mir" Milenko Jaćimović kaže da polaganje vozačkog ispita za B kategoriju trenutno u prosjeku košta između 550 i 650 maraka, a prema novom cjenovniku bi bilo oko 1.100.

"Teoretska nastava prema cijenama koje su predložene koštala bi oko 240 KM, a praktična obuka više od 800 KM za 35 časova. Slična odluka je bila u Hrvatskoj, ali im je Evropska komisija naložila izmjene jer evropski Zakon o zaštiti potrošača, kao i Zakon o konkurenciji ne dozvoljavaju da država određuje cijenu usluge u privatnom sektoru. Formiranje cijena mora biti slobodno", kategoričan je Jaćimović.

On je istakao da su auto-škole u Banjaluci lani imale 3.000 kandidata manje u odnosu na godinu ranije.

"Ove godine taj pad biće još drastičniji jer, em što nema mladih, em je kriza u zemlji. Poskupljenje će samo produbiti problem nedostatka vozača za kamione i autobuse, koji i sada voze penzioneri", tvrdi Jaćimović.

Predložene minimalne cijene nastavnog časa, po kategorijama A 28,06 KM B 23,38 KM C 46,76 KM D 70,14 KM

Ono što ih tješi jeste dug put koji čeka usvajanje predloženog cjenovnika što su potvrdili i u Ministarstvu komunikacija navodeći da je prednacrt odluke dostavljen na mišljenje nadležnim ministarstvima obrazovanja, nakon čega će biti sprovedene javne konsultacije.

"Kako je u ovoj fazi još radni materijal, iznos cijene koji će u konačnici biti predložen, tek treba biti utvrđen uz konsultacije sa svim relevantnim učesnicima procesa", pojašnjavaju u ministarstvu.

Dodaju da je obaveza donošenja odluke o jedinstvenim minimalnim cijenama nastavnog časa propisana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH koji je na snazi od 2017. godine.

"S obzirom da predmetna oblast još nije uređena, ponovo smo pokrenuli aktivnosti sa ciljem donošenja ovog propisa, a na inicijativu brojnih auto-škola u zemlji", rekli su u resornom ministarstvu, koje je i 2018. godine kreiralo odluku o minimalnim cijenama obuke ali ona nikada nije usvojena.

Ciljevi

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH kažu da je cilj donošenja odluke o minimalnim cijenama polaganja vozačkog ispita eliminisanje nelojalne konkurencije i neprirodno niska cijena osposobljavanja u pojedinim auto-školama, a koja ide na uštrb kvaliteta procesa obučavanja.

"Stupanjem na snagu ove odluke auto-škole bi i dalje slobodno formirale cijene osposobljavanja, ali bi prilikom utvrđivanja cjenovnika bile u obavezi da se pridržavaju minimalnih propisanih cijena", rekli su u ministarstvu.

