Tužilaštvo u Banjaluci obustavilo postupak protiv Dodika po prijavi Vukanovića

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka neće provoditi istragu protiv Milorada Dodika po prijavi Nebojše Vukanovića.

Izvor: Mondo/Srna

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka donijelo je zvaničnu odluku da neće sprovoditi istragu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Odluka je uslijedila nakon prijave koju je prošlog avgusta podnio narodni poslanik Nebojša Vukanović, tereteći Dodika za niz krivičnih djela, uključujući ugrožavanje sigurnosti i lažno predstavljanje.

Suština spora: Prijetnje i sudski procesi

Podsjećamo, Vukanović je prijavu podnio nakon Dodikovih istupa u Narodnoj skupštini RS, gdje ga je lider SNSD-a nazvao "zlom koje treba uništiti" i pozvao na ograničavanje njegovog kretanja. Za Vukanovića, ovo je bio direktan poziv na linč i fizičku likvidaciju.

Pored ugrožavanja sigurnosti, prijava je obuhvatala i:

Lažno predstavljanje: Vukanović tvrdi da se Dodik neosnovano predstavljao kao predsjednik RS nakon odluka Suda BiH.

Nepoštovanje sudskih presuda: Optužba vezana za izdavanje mandata za sastav Vlade.

Vukanović oštro kritikuje pravosuđe



Reagujući na obustavu istrage, Vukanović je izrazio ogorčenje, rekavši da ovakva odluka potvrđuje tezu da su pojedinci iznad zakona. Naglasio je da bi situacija bila drastično drugačija da su uloge zamijenjene.

"Da sam ja uputio takve riječi Dodiku, bio bih ekspresno uhapšen i procesuiran kao terorista", napisao je Vukanović na svom blogu, podsjećajući na ranije napade na njegovu imovinu i porodicu koji su prethodili ovim događajima

Odbačena prijava i protiv Suvare

Tužilaštvo je istovremeno donijelo identičnu odluku i u slučaju Gorana Suvare, aktiviste SNSD-a. Njega je Vukanović teretio za lažno prijavljivanje krivičnog djela, nakon što ga je Suvara optužio da je sam sebi zapalio automobil u Trebinju.

Prema riječima lidera Liste za pravdu i red, ovakav ishod pokazuje da pravosudni sistem u RS ne štiti samo vrh vlasti, već i njihove saradnike "po dubini", zaključivši da je upravo pravosuđe ključni problem društva.