Vukanović: Vlada RS dijeli 147,7 miliona maraka u opštinama gdje se ponavljaju izbori

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović optužio je Vladu Republike Srpske da kroz odluku o raspodjeli gotovo 148 miliona maraka za projekte u lokalnim zajednicama pokušava da utiče na izborne rezultate u sredinama u kojima se ponavljaju izbori.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vukanović je ocijenio da je informacija o odluci Vlade Republike Srpske da izdvoji 147,7 miliona KM za projekte u Bratuncu, Zvorniku, Doboju i Laktašima "za rubriku vjerovali ili ne", navodeći da je riječ o otvorenoj zloupotrebi javnih resursa u političke svrhe.

Prema njegovim riječima, više je nego očigledno da Vlada Republike Srpske, čiji je legitimitet, kako tvrdi, upitan i sporan, pokušava da kroz budžetska sredstva izvrši pritisak na birače uoči ponovljenih izbora.

Vukanović smatra da se radi o klasičnoj političkoj korupciji, kojom se, kako navodi, "na silu pokušava progurati Siniša Karan za predsjednika Republike Srpske".

"Riječ je o vjerovatno više hiljada maraka po svakom glasaču i pokušaju da se javni novac iskoristi za kupovinu glasova", poručio je Vukanović.

On je apelovao na građane da, kako kaže, prepoznaju namjere vlasti i da ne podlegnu pritiscima koji će, prema njegovim riječima, sigurno uslijediti.

"Nadam se da će narod kazniti bahati režim i odoljeti pritiscima. A oni koji eventualno uzmu novac treba da znaju da niko ne može znati kako su glasali i da glasaju po svojoj savjesti, a ne pod pritiskom novca i moćnika", naveo je Vukanović.

Vukanović je uputio javnost i na izvještaj RTRS-a sa sjednice Vlade Republike Srpske, na kojoj je donesena odluka o raspodjeli sredstava, ocjenjujući donesene odluke kao "sramne".

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta za 2026. godinu. U okviru stavke Ostale budžetske potrošnje“, na poziciji "Javne investicije", planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 147.740.700 KM.

Među prioritetnim projektima za finansiranje u 2026. godini nalaze se:

– realizacija kapitalnih i infrastrukturnih projekata na području grada Laktaši u iznosu od 11,1 milion KM,

– podrška infrastrukturnim projektima u Zvorniku od 13 miliona KM,

– podrška infrastrukturnim i kapitalnim projektima u Bratuncu u iznosu od 6 miliona KM,

– finansiranje projekata na području grada Doboja u iznosu od 17 miliona KM,

– izgradnja objekta Policijske stanice u Srpcu, za šta je planirano 1,5 miliona KM,

– rehabilitacija magistralnog puta M-I 102 Srbac – Razboj i regionalnog puta RII 2505 Razboj – Laktaši, u iznosu od oko 15,2 miliona KM.

Usvajanjem ove odluke, u budžetu Republike Srpske za 2026. godinu na poziciji "Javne investicije" ostaće na raspolaganju još oko 83,9 miliona KM.