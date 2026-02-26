Palili firme po Beogradu, pa završili iza rešetaka: Pogledajte akciju hapšenja UKP

Uhapšene dvije osobe u Beogradu zbog sumnje da su namjerno izazvale požare u prostorijama dvije firme.

Izvor: YouTube/MUP Republike Srbije

Beogradska policija uhapsila je dvije osobe zbog sumnje da su izazvale požar u prostorijama dvije firme - u Surčinu i Voždovcu. Požari su izazvani 2. februara ove godine.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odjeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije u sjedištu Ministarstva, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su S. M. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, kao i D. M. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu. Sumnja se da su S. M. i još jedna osoba, koja je ranije uhapšena, namjerno izazvali požar, 2. februara, u prostorijama dvije firme u Surčinu i Voždovcu, dok im je u tome, kako se sumnja, pomogao D. M.

Policija će protiv osobe koja je ranije uhapšena podneti i krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Osumnjičenima S. M. i D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju policije.