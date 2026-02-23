logo
Uhapšena dvojica Kraljevčana: Osumnjičeni da su pripremali Vučićevo ubistvo

Uhapšena dvojica Kraljevčana: Osumnjičeni da su pripremali Vučićevo ubistvo

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Kraljevu su uhapšena dva lica, zbog sumnji da su pripremali nasilnu promjenu ustavnog uređenja i ubistvo predsjednika Srbije i njegove porodice.

Dvojica Kraljevčana osumnjičena za planiranje Vučićevog ubistva Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uhapšeni su 51-godišnjak čiji su inicijali D.R. i 43-godišnji M.R, osumnjičeni da su od decembra prošle godine dogovarali svrgavanje najviših državnih organa, saopšteno je iz MUP Srbije.

Oni su dogovarali nabavku oružja i napad na život i tijelo predsjednika Srbije, njegove supruge i djece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Srbije, kojima bi nanijeli tjelesne povrede, navedeno je u saopštenju.

Akciju su sproveli policijski službenici MUP-a u Kraljevu, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agencije.

Osumnjičeni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, u vezi sa krivičnim djelom napad na ustavno uređenje.

Uhapšenim Kraljevčanima biće određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem tužilaštvu u Kraljevu. 

(Srna)

