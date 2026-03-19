Danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode

U BiH će danas biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo vrijeme.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom dana slabe padavine su moguće ponegdje na istoku i u planinskim predjelima na jugozapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini će biti vjetrovito uz olujnu buru, dok će u ostalim predjelima duvati umjeren do jak vjetar.

Najviša dnevna temperatura biće od šest do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus šest, Han Pijesak minus dva, Čemerno minus jedan, Kalinovik, Kneževo i Šipovo nula, Bijeljina, Srebrenica, Drinić, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Banjaluka i Sokolac jedan, Doboj, Prijedor i Zenica dva, Višegrad, Gacko, Srbac, Sarajevo i Tuzla tri, Rudo, Foča i Bihać četiri, Bileća osam, Trebinje devet i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.

Visina sniježnog pokrivača: Kalinovik 15, Han Pijesak 14 i Kneževo sedam centimetara.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH), zbog niske jutarnje temperature, moguća je poledica u višim predjelima i preko planinskih prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Iz AMS vozačima skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, te na mjestimično smanjenu vidljivost kotlinama zbog magle.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnice u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sve automobile osim za vozila lokalnog stanovništva, hitnih službi i vatrogasna, kojima se dozvoljava saobraćaj u oba smjera do pružnog prelaza.

Rođeno 26 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, od kojih 14 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, zatim u Doboju šest, Gradišci četiri, Zvorniku i Istočnom Sarajevu tri i Prijedoru jedna beba. U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju pet djevojčica i dječak, Gradišci dvije djevojčice i dva dječaka, Zvorniku tri djevojčice, Istočnom Sarajevu djevojčica i dva dječaka, a u Prijedoru dječak. U porodilištima u Foči, Bijeljini, Trebinju i Nevesinju nije bilo porođaja u protekla 24 časa.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljaju se radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju aktuelne su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

U FBiH zbog radova na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Hadžin Potok pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.