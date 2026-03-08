Danas uglavnom sunčano i toplo

U BiH će danas u većini krajeva biti uglavnom sunčano, a uveče pretežno vedro.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Od jugozapada ka istoku i jugu očekuje se umjeren razvoj oblačnosti, lokalno s kišom ili pljuskom, na višim planinama uz pokoju pahulju snijega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren, uveče na sjeveroistoku i pojačan, promjenljiv ili sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 14 na istoku do 20 stepeni Celzijusovih na sjeveru, u višim predjelima od devet.

Rođeno 8 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je osam beba, po četiri djevojčice i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Tri bebe rođene su u Gradišci, po dvije u Banjaluci i Bijeljini, te jedna u Doboju. U Gradišci su rođena tri dječaka, u Banjaluci dječak i djevojčica, u Bijeljini dvije djevojčice, a u Doboju jedna djevojčica. Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Zvorniku, Foči i Nevesinju. Podaci za porodilišta u Istočnom Sarajevu i Trebinju nisu bili dostupni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Gacko, Bjelašnica, i Livno minus dva, Han Pijesak minus jedan, Ivan sedlo, Sanski Most, Bileća, Ribnik, Prijedor i Bijeljina nula, Tuzla, Rudo, Srbac, Banjaluka, Doboj i Mrkonjić Grad jedan, Foča, Višegrad, Novi Grad i Srebrenica dva, Sarajevo i Kneževo tri, Gradačac i Trebinje šest, te Neum i Mostar sedam stepeni Celzijusovih.