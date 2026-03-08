Dnevni horoskop za 8. mart 2026: Rak ne može da obuzda emocije, Škorpija da pazi na ljubomoru, a vi?

Pročitajte dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje.

OVAN

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine kaže da želite promjenu ritma. Nakon nedavnih napetosti, osjećate da je vrijeme da stvari kažete otvoreno i iskreno. Kada je posao u pitanju, situacija se polako rješava. Danas vjerujte svojoj intuiciji.

BIK

Nebo vas vodi ka emocionalnoj stabilnosti, kaže dnevni horoskop. Spadate među znakove koji teže sigurnosti i sada želite konkretne činjenice, a ne obećanja. Što se posla tiče, vrijeme je da tražite zasluge za ono što ste do sada izgradili.

BLIZANCI

Pun ste ideja, ali rizikujete jer želite da radite sve odjednom. Izaberite prioritet. U ljubavi se vraća lakoća, ali budite oprezni ako već imate nekoga u srcu. Na poslovnom planu mogući su zanimljivi događaji, posebno za one koji komuniciraj sa saradnicima iz inostranstva.

RAK

Osjećate se osjetljivije nego inače. Emocije su pojačane i to može biti dar ako znate kako da slušate. U ljubavi tražite potvrdu, razgovarajte otvorenog srca. Ne plašite se da se izražavate iskreno.

LAV

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine vas ponovo stavlja u centar pažnje. Zvijezde vas podržavaju i vraćaju vam samopouzdanje. Strast je prisutna u ljubavnom životu, ali izbjegavajte igre ponosa. Na poslovnom planu moguće je da dobijete priznanje koje dugo čekate.

DJEVICA

Ovo je vrijeme organizacije i mira. Sređujete svoje prioritete. U ljubavi vam ipak treba više spontanosti, ne može sve biti analizirano. Dobre vijesti stižu na poslu, posebno za one koji čekaju odgovor. Pazite na stres.

VAGA

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine kaže da danas možete da pronađete ravnotežu za kojom tragate. U ljubavi je pravo vrijeme da riješite napetost. Na poslu, pregovori mogu da se završe zahvaljujući vašoj diplomatiji. Nemojte da odlažete odluke koje znate da morate da donesete.

ŠKORPIJA

Nebo je intenzivno i magnetično. Duboko ste posvećeni i odlučni. Strast u ljubavi je visoka, ali pazite na ljubomoru. Ako vas nešto muči, odmah iznesite. Na poslovnom planu možete da steknete značajne prednosti ako postupate mudro.

STRIJELAC

Želite malo svježeg vazduha. Zvezde govore o kretanju i pozitivnoj promjeni. U ljubavi vam je potrebna veća prisutnost. Na poslu vas očekuje zanimljiva prilika, posebno za one koji žele da promijene pravac. Pratite svoje instinkte.

JARAC

Konkretni ste i odlučni. Ipak, zvijezde vas upozoravaju da budete manje rigidni u emocijama. Što se posla tiče, rezultati dolaze, iako postepeno. Vaša upornost biće nagrađena.

VODOLIJA

Pred vama je kreativan i dinamičan dan. Žudite da promijenite stvari u svom životu. U ljubavi može da se pojavi neobična romansa, a parovi treba da ponovo otkriju svoju povezanost. Na poslu ćete imati sjajne ideje, ali obratite pažnju na praktične detalje.

RIBE

Dnevni horoskop za 8. mart 2026. godine kaže da ste romantični i intuitivni. Zvijezde govore o dubokim emocijama. U ljubavi, oni koji su patili, danas mogu da počnu iznova sa većom zrelošću. Na poslovnom planu intuicija može biti presudna, vjerujte svom srcu.

