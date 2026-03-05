Emocionalno najinteligentiji znaci Zodijaka: Samo jedan može da "eksplodira" bez razmišljanja

Astrologija otkriva koje znakove Zodijaka odlikuje emocionalna inteligencija.
Emocionalna inteligencija podrazumijeva sposobnost prepoznavanja, razumijevanja, izražavanja i upravljanja sopstvenim emocijama, kao i razumijevanja osjećanja drugih. Smatra se izuzetno važnom za životni uspjeh, a ovu temu često komentarišu i brojni astrolozi.
Ko je najinteligentniji, a ko se slabije snalazi s emocijama, prema horoskopu?
12. OVAN
Hrabri i iskreni, ali često prvo reaguju, a tek potom razmišljaju o emocionalnim posljedicama svojih postupaka. Zbog toga se smatraju najimpulsivnijim znakom Zodijaka.
11. BLIZANCI
Brzi, duhoviti i komunikativni, ali emocionalno rasuti. Mogu da imaju duboka osjećanja, ali ona često ne traju dovoljno dugo da bi ih u potpunosti razumjeli.
10. STRIJELAC
Može da reaguje veoma brzo ili da daje previše direktne komentare. Ipak, iza takvog ponašanja najčešće se kriju dobre namjere.
9. VODOLIJA
Riječ je o veoma inteligentnom znaku, ali u emotivnom smislu može da djeluje distancirano. Emocije razumije više racionalno nego intuitivno.
8. BIK
Emocionalno su stabilni i praktični, ali ponekad sporije prepoznaju suptilne nijanse osjećanja. Kada nekome vjeruju, postaju veoma intuitivni i nježni.
7. JARAC
Predstavnici ovog znaka nisu najekspresivniji, ali emocionalnu inteligenciju pokazuju kroz strpljenje, zrelost i sposobnost da ostanu smireni čak i kada drugi oko njih reaguju impulsivno.
6. DJEVICA
Nisu pretjerano emotivne, ali su analitički veoma inteligentne. Djevice brzo primećuju promjene u ponašanju i logikom otkrivaju emotivnu pozadinu određene situacije.
5. LAV
Iako ponekad djeluju dramatično, Lavovi su iznenađujuće svjesni načina na koji njihove riječi i postupci utiču na druge. Znaju da budu pažljivi i inspirativni.
4. ŠKORPIJA
Škorpije imaju gotovo "rendgenski pogled" na emocije drugih ljudi. Lako otkrivaju skrivene motive i unutrašnja stanja, pa ih je teško prevariti kada su u pitanju osjećanja i namjere.
3. RAK
Duboko su povezani sa sopstvenim emocijama, ali i sa osjećanjima ljudi do kojih im je stalo. Rakovi razumiju i ono što drugi prećute i spontano pružaju podršku.
2. VAGA
Izuzetno su osjetljive na dinamiku odnosa. Vage odmah primijete kada nešto nije u ravnoteži i često pokušavaju da smire situaciju i vrate harmoniju.
1. RIBE
Smatraju se najvećim empatama Zodijaka! Emocije drugih osjećaju gotovo kao sopstvene, brzo čitaju neverbalne signale i intuitivno znaju kako da reaguju u svakoj situaciji.
