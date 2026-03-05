logo
Emocionalno najinteligentni znaci Zodijaka: Samo jedan može da "eksplodira" bez razmišljanja

Emocionalno najinteligentiji znaci Zodijaka: Samo jedan može da "eksplodira" bez razmišljanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Astrologija otkriva koje znakove Zodijaka odlikuje emocionalna inteligencija.

Emocionalno najinteligentiji znaci Zodijaka Izvor: Shutterstock/FotoCuisinette

Emocionalna inteligencija podrazumijeva sposobnost prepoznavanja, razumijevanja, izražavanja i upravljanja sopstvenim emocijama, kao i razumijevanja osjećanja drugih. Smatra se izuzetno važnom za životni uspjeh, a ovu temu često komentarišu i brojni astrolozi.

Ko je najinteligentniji, a ko se slabije snalazi s emocijama, prema horoskopu?

12. OVAN

Hrabri i iskreni, ali često prvo reaguju, a tek potom razmišljaju o emocionalnim posljedicama svojih postupaka. Zbog toga se smatraju najimpulsivnijim znakom Zodijaka.

11. BLIZANCI

Brzi, duhoviti i komunikativni, ali emocionalno rasuti. Mogu da imaju duboka osjećanja, ali ona često ne traju dovoljno dugo da bi ih u potpunosti razumjeli.

10. STRIJELAC

Može da reaguje veoma brzo ili da daje previše direktne komentare. Ipak, iza takvog ponašanja najčešće se kriju dobre namjere.

9. VODOLIJA

Riječ je o veoma inteligentnom znaku, ali u emotivnom smislu može da djeluje distancirano. Emocije razumije više racionalno nego intuitivno.

8. BIK

Emocionalno su stabilni i praktični, ali ponekad sporije prepoznaju suptilne nijanse osjećanja. Kada nekome vjeruju, postaju veoma intuitivni i nježni.

7. JARAC

Predstavnici ovog znaka nisu najekspresivniji, ali emocionalnu inteligenciju pokazuju kroz strpljenje, zrelost i sposobnost da ostanu smireni čak i kada drugi oko njih reaguju impulsivno.

6. DJEVICA

Nisu pretjerano emotivne, ali su analitički veoma inteligentne. Djevice brzo primećuju promjene u ponašanju i logikom otkrivaju emotivnu pozadinu određene situacije.

5. LAV

Iako ponekad djeluju dramatično, Lavovi su iznenađujuće svjesni načina na koji njihove riječi i postupci utiču na druge. Znaju da budu pažljivi i inspirativni.

4. ŠKORPIJA

Škorpije imaju gotovo "rendgenski pogled" na emocije drugih ljudi. Lako otkrivaju skrivene motive i unutrašnja stanja, pa ih je teško prevariti kada su u pitanju osjećanja i namjere.

3. RAK

Duboko su povezani sa sopstvenim emocijama, ali i sa osjećanjima ljudi do kojih im je stalo. Rakovi razumiju i ono što drugi prećute i spontano pružaju podršku.

2. VAGA

Izuzetno su osjetljive na dinamiku odnosa. Vage odmah primijete kada nešto nije u ravnoteži i često pokušavaju da smire situaciju i vrate harmoniju.

1. RIBE

Smatraju se najvećim empatama Zodijaka! Emocije drugih osjećaju gotovo kao sopstvene, brzo čitaju neverbalne signale i intuitivno znaju kako da reaguju u svakoj situaciji.

(MONDO)

Tagovi

emocije inteligencija horoskop

