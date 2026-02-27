Životni skok za 3 znaka u martu 2026: Čim puste jednu osobu, čeka ih najljepša prognoza ikada

Napeti aspekti Venere i Plutona otkriće stare obrasce u vezama i natjeraće tri znaka horoskopa na težak, ali neophodan izbor.

Izvor: Shutterstock/napaporn sawaspardit

Mart 2026. godine biće mjesec u kojem će veze biti testirane na zrelost. Već sada u kartama mnogih znakova horoskopa vidi se da proljeće neće početi romantikom, već preispitivanjem vezanosti. Glavnu ulogu igraće napeti dijalog između Venere i Plutona, kao i fokus na karmičkoj osi pomračenja, koji će otvoriti teme zavisnosti, kontrole i straha od gubitka.

Za tri znaka Zodijaka ovaj period postaće tačka prekida starog obrasca.

1. ŠKORPIJA

Pluton, vaš vladar, biće aktiviran strogim aspektima, izvlačeći na površinu sve što je odavno sazrilo. Vi znate da se držite ljudi do posljednjeg, posebno ako je veza zasnovana na snažnoj emotivnoj ili energetskoj povezanosti.

Mart 2026. će vam pokazati gdje je ljubav prerasla u borbu za moć ili naviku patnje. Moraćete da pustite ne zato što osjećanja nestaju, već zato što su prerastala stari format. Čim odlučite da zatvorite tu vrata, otvoriće se ogroman resurs za profesionalni napredak ili promjenu životnog puta.

2. BIK

Uran će nastaviti kretanje kroz vaš znak, razgrađujući sve što se održava samo strahom od promjena. U martu 2026. će se tome pridružiti napetost Marsa, stvarajući unutrašnji konflikt između stabilnosti i slobode. Mnogi od vas suočiće se sa izborom - sačuvati vezu ili rizikovati i zakoračiti u novo.

Gubitak će izgledati bolno, ali upravo će on biti podsticaj za finansijski ili karijerni skok. Zastoj u privatnom životu počeće da se odražava na materijalnu sferu, a Univerzum će nježno, a potom i uporno podstaći oslobađanje.

3. RIBE

Za vas će mart 2026. biti mjesec iluzija koje više ne mogu da se održavaju. Neptun će pojačati osjetljivost, a strogi aspekti Saturna zahtijevaće zrelo donošenje odluke. Skloni ste da spašavate, trpite i vjerujete u najbolje čak i kada realnost govori drugačije.

Ipak, sada će doći razumijevanje jer ljubav ne smije biti žrtva. Odbacivanje uloge spasitelja postaće moćno energetsko osvježenje. Oslobođen prostor pružiće vam šansu za kvalitetno drugačiji odnos ili kreativni proboj. Važno je da razumijete da se ne radi uvijek o dramatičnom raskidu. Ponekad "pustiti" znači "prestati da se držite starog formata, očekivanja ili iluzija".

Mart 2026. traži iskrenost. Oni koji pronađu hrabrost da opuste šake, već početkom ljeta vidjeće koliko brzo može da se ubrza njihov životni napredak.