Dnevni horoskop za 25. februar 2026: Blizanci greškom u zabuni, Vaga bira između dvije opcije...

OVAN

Dnevni horoskop za 25. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete morati da presječete nešto što odlažete danima, bilo da je to razgovor sa kolegom ili zakazivanje važnog sastanka. Moguće je da će vam neko tražiti hitnu uslugu baš kada ste planirali pauzu. U ljubavi, partner reaguje na vašu rečenicu koju ste izgovorili u prolazu, pa ćete morati da objasnite šta ste zaista mislili. Pripazite na unos tečnosti.

BIK

Danas vas očekuje konkretan razgovor o novcu, može biti povrat troška, podjela računa ili planiranje zajedničke kupovine. Na poslu vam stiže poruka koja mijenja redosljed obaveza, pa ćete morati brzo da se reorganizujete. U ljubavi, neko traži dokaz pažnje kroz sitan, ali važan gest. Moguća napetost u vratu zbog dugog sjedenja.

BLIZANCI

Čeka vas susret sa osobom koja vas podseća na nešto što ste nekada željeli da pokrenete. Na poslu pazite kome prosljeđujete mejl jer sitna greška može da izazove zabunu. U ljubavi, flert preko društvenih mreža prelazi u konkretnu inicijativu. Veče provedite bez ekrana, potreban vam je mir.

RAK

Danas rješavate porodičnu ili kućnu obavezu koju su svi odlagali. Moguće je da ćete se baviti papirologijom ili sitnom popravkom u domu. Na poslu vas neko pohvaljuje pred drugima, što vam vraća samopouzdanje. U ljubavi, emotivna tema iz prošlosti ponovo dolazi, budite iskreni. Obratite pažnju na stomak i ishranu.

LAV

Dnevni horoskop za 25. februar 2026. godine stavlja vas u centar pažnje tokom sastanka ili okupljanja. Neko će tražiti baš vaše mišljenje kada drugi ćute. Na poslu imate priliku da završite zadatak koji vam je zadavao stres. U ljubavi, neočekivan kompliment pokreće lavinu emocija. Izbjegavajte pretjerivanje sa kafom.

DJEVICA

Dan je idealan za sređivanje finansija ili planiranje troškova za naredni period. Moguće je da ćete pronaći grešku u računu ili dokumentu koju drugi nisu primjetili. Na poslu vas očekuje kratka, ali važna konsultacija. U ljubavi, partner primećuje vašu distancu, objasnite da vam je samo potreban fokus. Više se istežite.

VAGA

Dnevni horoskop za 25. februar 2026. godine donosi niz poruka i dogovora, pa ćete biti u stalnom kontaktu sa drugima. Na poslu vam se nudi opcija da birate između dvije obaveze, slušajte intuiciju. U ljubavi, neko postavlja pitanje o budućim planovima i očekuje jasan odgovor. Moguća osjetljivost grla.

ŠKORPIJA

Danas dolazite do informacije koju niste tražili, ali vam mijenja pogled na jednu osobu iz okruženja. Na poslu završavate nešto u tišini, bez velike pompe, ali sa odličnim rezultatom. U ljubavi, strast raste kroz sitne dodire i poglede. Pripazite na leđa, naročito ako dugo sjedite.

STRIJELAC

Stiže promjena plana u posljednjem trenutku, sastanak se pomjera ili se otkazuje dogovor. To vam otvara prostor za spontani susret koji će vam prijati. Na poslu dobijate prijedlog za kraću saradnju ili dodatni angažman. U ljubavi, humor vas spašava nesporazuma. Prijaće vam šetnja.

JARAC

Danas ste fokusirani na rokove i konkretne rezultate. Moguće je da ćete završiti obavezu pre vremena, što ostavlja dobar utisak. Na poslu vam neko traži savjet oko organizacije. U ljubavi, partner želi ozbiljan razgovor o zajedničkim planovima. Obratite pažnju na koljena i zglobove.

VODOLIJA

Dobićete neočekivani poziv koji vas izvlači iz rutine. Na poslu, vaša ideja dobija podršku, ali uz uslov da je dodatno razradite. U ljubavi, dopisivanje prelazi u konkretan susret. Mogući su znaci umora, ne ignorište ih i lezite ranije.

RIBE

Dnevni horoskop za 25. februar 2026. godine donosi potrebu da završite nešto što vas emotivno opterećuje. Može biti razgovor sa bliskom osobom ili donošenje odluke koju odlažete. Na poslu vam stiže predlog za dodatni zadatak koji može da donese zaradu. U ljubavi, iskrenost briše sumnje. Osjetljivost na promjenu vremena je naglašena.

