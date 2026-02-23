Najsrećniji znaci horoskopa u martu 2026: Zahuktavaju se velike promjene u karijeri i ljubavi

Astrologija otkriva kojim znacima Zodijaka se sreća okreće u martu 2026. godine!

Izvor: Cinemanikor/Shutterstock

Mart 2026. godine donosi snažan energetski zaokret, a prema astrološkim prognozama, tri znaka horoskopa posebno će osjetiti talas sreće i napretka. Planete se pomeraju u pozicije koje otvaraju vrata novim prilikama, iznenadnim šansama i pozitivnim preokretima, posebno na polju karijere, ličnog razvoja i emocija.

Evo koji znaci bi mogli da budu među najsrećnijima u martu 2026:

1. OVAN - Napokon dolazi priznanje

Za Ovnove mart 2026. donosi snažan zamah u profesionalnom životu. Sve ono na čemu su radili u prethodnom periodu, sada počinje da daje konkretne rezultate. Mogući su novi poslovni projekti, unapređenje ili prilika da se istaknu pred važnim ljudima.

Astrolozi ističu da će energija planeta Ovnovima dati dodatnu hrabrost i samopouzdanje. Ovo je period kada treba preuzeti inicijativu i ne čekati da prilike same pokucaju na vrata.

2. LAV - U centru pažnje i u naletu inspiracije

Lavovi će tokom marta 2026. osetiti nalet kreativne energije i lične magnetičnosti. Biće primjećeni gdje god da se pojave, a to može da donese i romantične prilike, kao i šansu za napredak kroz javni rad, umetnost ili društvene kontakte.

Ovo je mjesec kada Lav može da zablista, ali pod uslovom da vjeruje u sebe i ne odustaje od svojih ideja. Pozitivna pažnja drugih ljudi mogla bi da otvori vrata koja su dugo bila zatvorena.

3. STRIJELAC - Vraća se optimizam

Strijelčevi ulaze u mart 2026. sa osjećajem da se nešto mijenja. I biće u pravu. Period sumnji i stagnacije polako ostaje iza njih, a pred njima se otvaraju nove mogućnosti, posebno u vezi sa putovanjima, obrazovanjem i ličnim razvojem.

Ovo je mjesec kada Strijelčevi ponovo pronalaze svoj prirodni optimizam. Biće spremni da rizikuju, da probaju nešto novo i da izađu iz zone komfora, što može da donese izuzetno pozitivne rezultate.

Prema astrološkim tumačenjima, mart 2026. donosi planetarne tranzite koji podstiču akciju, lični rast i donošenje važnih odluka. Energija ovog perioda nagrađuje one koji su u prethodnim mjesecima radili na sebi i strpljivo gradili temelje.

(MONDO)