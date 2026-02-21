Dnevni horoskop za 21. februar 2026: Bik izlazi iz zone komfora, Vodoliju čeka novo poznanstvo...

Pročitajte dnevni horoskop za 21. februar 2026. godine!

Izvor: Cinemanikor/Shutterstock

Dnevni horoskop za 21. februar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 21. februar 2026. godine pokazuje da bi danas mogla da se dogodi mala "nesreća" na poslu - kolega slučajno prospe kafu i otkrije propust koji niko nije primetio. Iskoristite priliku da pokažete snalažljivost. U ljubavi, neočekivani poziv prijatelja može da vas iznenadi i poveća dozu smijeha u vezi. Obratite pažnju na probavu.

BIK

Danas neko iz okruženja može da vam ponudi spontanu avanturu ili izlet, što vas osvježava i izdvaja iz rutine. Na poslu, doći će do promjene rasporeda - novi sastanak ili projekat može da zahteva hitnu reakciju. U ljubavi, partner može da zatraži da zajedno rješite mali kućni problem, a rezultat će vas zbližiti. Pazite na zglobove.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 21. februar 2026. godine nagovještava da će vas danas neko neočekivano pohvaliti ili predložiti da preuzmete ulogu koju niste očekivali. Na poslu, otkrićete sitnicu koja olakšava rad cijelom timu. U ljubavi, dopisivanje sa osobom koju rijetko viđate može da probudi smiješne uspomene ili planove. Ne zaboravite da pijete dovoljno vode.

RAK

Danas ćete biti u centru male avanture! Neko od ukućana može da smisli iznenađenje ili zahtev za vašu kreativnost. Na poslu, neočekivani zadatak može da vam otvori prostor za pokazivanje inovativnih rješenja. U ljubavi, veče donosi spontanu ideju za zajednički izlazak. Zdravlje je dobro, ali pazite na stres.

LAV

Dnevni horoskop za 21. februar 2026. godine donosi priliku da impresionirate nadređene kroz neplaniranu prezentaciju ili iznenadnu ideju. Na poslu, neko može da testira vašu sposobnost improvizacije, pokažite sigurnost. U ljubavi, jedino rešenje je iskrenost. Kontrolišite impulsivnost u rječima.

DJEVICA

Nove okolnosti u poslu mogu da promjene tok dana. Idealno je da završite male, dosadne zadatke koji kasne, jer će vam donijeti olakšanje. U ljubavi, neočekivana šala ili smiješna situacija sa partnerom može da otkloni napetost i zbliži vas. Moguća nesanica.

VAGA

Dnevni horoskop za 21. februar 2026. godine stavlja vas pred situaciju gde će vas iznenaditi neočekivana prilika ili ponuda, možda nova saradnja. Na poslu, vaša reakcija u trenutku može da impresionira kolege i nadređene. U ljubavi, strasti se pojačavaju. Jačajte imunitet.

ŠKORPIJA

Danas je dan za razjašnjenje sitnog, ali dosadnog nesporazuma. Na poslu, insistirajte da zabeležite dogovore jer može da se pojavi nova informacija i promjeni plan. U ljubavi, strast i humor idu ruku pod ruku! Ako ste slobodni, čeka vas novo poznanstvo. Napravite pauzu od ekrana.

STRIJELAC

Moguće je da vam se planirana obaveza iznenada promjeni, možda otkazani sastanak ili putovanje, ali to stvara priliku za spontani izlazak. Na poslu, neko može da ponudi saradnju koja će se kasnije isplatiti. U ljubavi, mala sitnica kod kuće ili spontani gest partnera donosi bliskost. Prijaće vam fizička aktivnost.

JARAC

Danas je idealan trenutak da pošaljete prijedlog, neko neočekivano može da primeti vaš trud i pohvali vas. U ljubavi, partner može iznenada da predloži aktivnost koja vas oboje zabavlja i odvlači od rutine. Obratite pažnju na leđa i držanje tokom rada, a uz to planirajte kratak predah.

VODOLIJA

Neočekivana poruka ili susret danas može da promjeni vaše planove i donese priliku za novo poznanstvo. Na poslu, izbjegavajte rasprave oko sitnica i fokusirajte se na ono što donosi rezultat. U ljubavi, partner pokušava da vas iznenadi ili zabavi neobičnim prijedlogom. Zdravlje je dobro.

RIBE

Dnevni horoskop za 21. februar 2026. godine pokazuje da ćete dobiti važnu informaciju ili savjet od osobe koja utiče na vašu karijeru ili lični status. Intuicija vam pomaže da prepoznate skrivene namjere, a sitna provera detalja donosi sigurnost. U ljubavi, jedan potez partnera donosi pomirenje. Čuvajte se prehlade.

