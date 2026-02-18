Veliki mjesečni horoskop za mart 2026: Retrogradni Merkur testira, Venera budi strasti

Pročitajte mjesečni horoskop za mart 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Pročitajte mjesečni horoskop za mart 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za mart 2026. godine donosi Veneru koja u vaš znak ulazi 6. marta, a režim štednje se automatski gasi. Biće vam teško da odolite želji za promjenom imidža, pa čak i automobilom. Želja da zablistate biće jača od razuma. Ipak, retrogradni Merkur u vašem sektoru podsvijesti može da vas navede da kupite stvari koje će vas kroz mjesec dana naterati da se zapitate: "O čemu sam razmišljao/la?". Zvijezde podržavaju troškove za ljepotu i sport, ali ne preporučuju kupovinu tehnike prije 20. marta. Čuvajte račune i etikete, jer je vjerovatnoća vraćanja proizvoda sada veća nego šanse da sretnete dinosaurusa.

Ljubav

Venera ulazi u vaš znak 6. marta i to vas zvanično čini glavnim zavodnikom horoskopa! Vaša harizma radi kao Wi-Fi bez lozinke. Povezaće se svi zainteresovani, čak i oni koje niste zvali. Posebno je velika šansa da upoznate pravu osobu poslije 11. marta, kada Jupiter prestane da ide unazad. Ako ste u vezi, nivo strasti skočiće do oznake "Pažljivo, vruće". Važno je da ne pomiješate ovu energiju sa željom da napravite skandal ni iz čega, jer Mars u Ribama može da učini da budete malo osjetljivi bez razloga. Iskoristite ovaj magnetizam da osvježite osjećanja, a ne da raspravljate čiji je sada red za šetnju psa.

Zdravlje

Glava želi da trči maraton, a tijelo moli za ćebe i omiljeni napitak. Postoji rizik da precijenite svoju snagu i doživite izgaranje ili glavobolju od napetosti. Ne pokušavajte da postignete sve. Vaša supermoć trenutno je sposobnost da na vrijeme stanete.

BIK

Novac

Vaša zaštitnica Venera ulazi u sektor tajni, a Mars muti vodu u zoni prijatelja i kolektivnih projekata. Postoji rizik da potrošite veliku sumu na zabavu koju ćete ujutru željeti da zaboravite ili da pozajmite novac prijatelju koji će "vratiti sutra". Neće. Intuicija je ovog mjeseca vaš glavni finansijski savjetnik. Ako osjećate da neka transakcija miriše na prevaru, bježite. Poslije 11. marta, kada Jupiter prestane da ide unazad, mogu da se otvore novi izvori prihoda o kojima niste ni sanjali. Investirajte u svoj komfor i mentalno zdravlje.

Ljubav

Dok svi luduju zbog proljećnog raspoloženja, vi ćete željeti da se igrate špijuna. Venera u Ovnu aktivira vaš sektor tajni, pa nemojte da se iznenadite ako se pojavi tajni obožavalac i započne roman koji još ne želite da dijelite u storijima. Retrogradni Merkur može da donese vijest od starih prijatelja, koja se iznenada može pretvoriti u nešto više. Ako ste zauzeti, zvijezde preporučuju zajednički digitalni detoks. Mars u Ribama čini vas izuzetno empatičnim, ali i ranjivim. Sada je važnije osjećati partnera, a ne raspravljati o planovima za stan. Vjerujte svojoj intuiciji, "radi" precizno.

Zdravlje

Vaš glavni zadatak u martu 2026. je mentalna higijena. Retrogradni Merkur može da izazove nesanicu zbog starih briga. Najbolji lijek sada je tišina, makar pola sata dnevno. Probajte meditaciju, da povratite vibracije tijela bez suvišnog napora.

BLZANCI

Novac

Retrogradni Merkur stvara zabunu sa isplatama i bonusima. Šef može da "zaboravi" obećani bonus ili klijent da zaboravi uplatu. Ne paničite, ovo je privremeno. Ipak, ovo je idealno vrijeme da prodate nešto što vam nije potrebno na platformama za preprodaju. Stare stvari će se kupiti momentalno. Pun Mjesec 3. marta u Djevici tjeraće vas da preispitate kućni budžet, moguće je da računi za komunalije ili popravke budu veći nego što ste očekivali. Odložite velike kupovine za dom do kraja mjeseca. Najbolja investicija sada je zatvaranje starih dugova i kreditnih kartica da uđete u proljeće rasterećeni.

Ljubav

Vaš vladar Merkur je retrogradan do 20. marta, pa u privatnom životu može da vlada haos. Sve što vam treba je tu, ali teško se nalazi. Ako ste slobodni, preporučuje se da obratite pažnju na svoj krug poznanstava. Mars u Ribama nagovještava da ljubav može biti skrivena među kolegama ili prijateljima sa kojima obično razgovarate samo o rokovima. U stalnim vezama mogući su nesporazumi u komunikaciji. Partner može da čuje "Ne trebaš mi" umjesto "Treba mi malo vremena za sebe", pa se izražavajte jasno. Poslije mladog Mjeseca 19. marta, nastupiće idealno vrijeme za planiranje zajedničke budućnosti. Ne žurite sa zaključcima, dajte situaciji vremena.

Zdravlje

Merkur ide unazad do 20. marta i vaš nervni sistem može da pravi probleme. Možete da zaboravljate da jedete ili da vas obuzima stres. Mars u Ribama čini pluća ranjivim, pa se trudite da dišete više svježeg vazduha. Praktikujte vježbe disanja, da umirite um i napunite krv kiseonikom.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za mart 2026. godine kaže da ćete željeti da pobjegnete od rutine, a Mars u Ribama će aktivno to podržavati, sugerišući reklame za "last minute" ture. Želja da proširite vidike je pohvalna, ali dvaput provjeravajte dokumente. Retrogradni Merkur obožava da miješa datume letova i gubi rezervacije. Finansijska sreća osmjehuje se onima koji odluče da se vrate svojim davnim hobijima ili učenju stranog jezika. Mlad Mjesec 19. marta otvara mogućnosti za povišicu ili novi projekat. Trošite novac na iskustva koja će vam dugo ostati u sjećanju, a ne na još jedan, prašinom prekriveni, predmet.

Ljubav

Nalazite se u svojoj zoni, i to se oseća. Mars prelazi u srodne Ribe, pretvarajući vas u znak sposoban da privuče koga god poželite, čak i da ne ustajete s kauča. Ovo je vrijeme lijepih gestova, dubokih prepiski do jutra i intuitivnog razumijevanja. Ako ste slobodni, savjetuje vam se da budete spremni za susret na putovanju ili tokom učenja. U vezama nastupa renesansa! Venera u Ovnu dodaće začine i hrabrosti da otvoreno iskažete svoje želje, bez uobičajenih nagovještaja. Pun Mjesec u Djevici 3. marta pomaže da se razjasne sve tačke u kućnim raspravama, oslobađajući prostor za čistu romantiku. Dozvolite sebi da budete malo sebični i prihvatite pažnju bez osjećaja obaveze.

Zdravlje

Mart 2026. je za vas vrijeme vodene energije. Mars u Ribama donosi obilje energije, ali fizičke aktivnosti treba da budu nježne. Ipak, pun Mjesec u Devici 3. marta može da osvijetli probleme sa varenjem ako se prepustite emocionalnom prejedanju.

LAV

Novac

Mart 2026. godine kaže da Venera u Ovnu raspiruje vaše apetitte, ali Sunce i Mars u sektoru tuđih finansija nagovještavaju da se ne oslanjate samo na svoje resurse jer je sada rizično. Moguće je da će partner tražiti finansijsku pomoć ili ćete hitno morati da pokrijete poreze i osiguranje. Budite oprezni s kreditnim karticama, u martu mogu da postanu beskonačna rupa. Ipak, poslije 11. marta Jupiter donosi sreću u karijernim pitanjima i situacija će se stabilizovati. Ako ste planirali veliku kupovinu, bolje je da sačekate da Sunce pređe u Ovna 20. marta. Održavajte ravnotežu između želje da živite luksuzno i obaveza plaćanja stanarine.

Ljubav

Venera prelazi u srodnu vatrenu energiju, pa će vam trebati spektakl! Obični sastanci u kafiću djelovaće dosadno. Želite avanture, spontana putovanja ili barem zajednički padobran. Retrogradni Merkur u sektoru intime i transformacije može da vrati osobu iz prošlosti sa nerazriješenom situacijom. Vi odlučujete - zatvoriti tu vrata ili zaviriti kroz ključaonicu? Ako ste u vezi ili braku, ovo je mjesec eksperimenata. Mars u Ribama briše granice i omogućava izuzetnu emotivnu bliskost, ako prestanete da kontrolišete svaki partnerov pokret. Ponekad je najbolji plan - nemati plan.

Zdravlje

Možete da osjećate neobjašnjiv umor čak i nakon sna. To je normalno, sistem se restartuje pred vaš novi lični ciklus. Venera u Ovnu donosi dodatni "plamen" u drugoj polovini mjeseca, ali do tada čuvajte srce i izbjegavajte preterana kardio opterećenja.

DJEVICA

Novac

Pun Mesec u vašem znaku 3. marta označava trenutak istine za vaš novčanik. Jasno ćete vidjeti rupe u budžetu i konačno shvatiti kuda odlazi novac. Retrogradni Merkur upozorava - ne potpisujte važne ugovore i ne pozajmljujte novac, čak i ako neko očajnički moli. Ovo je vrijeme da skupljate, a ne da rasipate resurse. Moguće je vraćanje starih dugova. Kupovine pod uticajem emocija donijeće razočaranje, pa uključite unutrašnjeg kritičara na maksimum. Najprofitabilnija investicija mjeseca? Kvalitetan organizator ili aplikacija za praćenje finansija.

Ljubav

Vaš zvjezdani čas je pun Mjesec 3. marta. Osvijetliće sve što ste pokušali da sakrijete. Ako ste slobodni, ovo je trenutak istine! Shvatićete zašto prošli scenariji nisu funkcionisali i konačno ih pustiti. Retrogradni Merkur u sektoru partnerstva do 20. marta donosi pojavu bivših. Ustaljene veze biće testirane, ali postoji šansa da dostignu nov nivo. Mars u Ribama može da izazove pasivnu agresiju kod partnera, ali vaša zadatak je da ne kritikujete, već da razumijete. Manje analize, više zagrljaja. Logikom se ljubav ovog mjeseca ne mjeri.

Zdravlje

Pun Mjesec u vašem znaku 3. marta znači vaš lični novi početak u zdravlju. Vidjećete rezultate svojih navika kao pod mikroskopom. Ako ste brinuli o sebi, sijaćete, ako niste, tijelo će tražiti račun. Retrogradni Merkur u sektoru odnosa može da uzdrma živce zbog nesporazuma sa drugima, što odmah utiče na crijeva.

