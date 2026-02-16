Savjeti za sve znakove Zodijaka: Ovo obavezno uradite od 16. do 22. februara

Astrologija otkriva šta bi svaki znak horoskopa trebalo da zna u nedjelji od 16. do 22. februara 2026. godine.

Izvor: Shutterstock/napaporn sawaspardit

Ponekad se najvažnije stvari ne dešavaju kroz velike događaje, već kroz način na koji živimo svoje obične dane. Pronađite svoj znak horoskopa i pogledajte najvažnije savjete zvijezda za nedjelju od 16. do 22. februara 2026. godine.

OVAN

Ove nedjelje obratite pažnju na svoje svakodnevne troškove - namirnice, dostavu, kućne kupovine, impulsivne porudžbine. Nekoliko dana zapisujte na šta odlazi novac i kakav osjećaj ostaje poslije svake kupovine - praktičnost, radost, sitost, mir, umor. Poslije par dana slika će postati jasnija. Vidjećete koji troškovi zaista podržavaju vaš svakodnevni život i raspoloženje.

BIK

Poželjećete više sabranosti u tijelu i u načinu na koji se nosite. Proverite osnovne stvari - da li vam je obuća udobna, kako vam stoji garderoba, kako sjedite za stolom, kako držite telefon. Ispravite leđa, usporite korak, dodajte mali detalj njege koji vama prija. Poslije nekoliko dana primijetićete manje napetosti u razgovorima i više samopouzdanja bez suvišne krutosti.

BLIZANCI

Ova nedjelja je za tiho obnavljanje energije. Prijaće vam kratke pauze koje zaista resetuju - deset minuta tišine, zatvorene oči, odmor od riječi. Uveče zapišite sve što vam se vrti po glavi i završite spisak rečenicom o prvom koraku za sutra. Ovaj mali ritual pomoći će vam da lakše zaspite i da ne nosite umor dalje.

RAK

Umjesto dodatne gužve, ojačajte veze koje vam donose podršku i korisne informacije. Sjetite se ljudi sa kojima je lako i konkretno - komšinica, prijateljica, roditeljski čet, zajednica po interesovanju. Pošaljite kratku i toplu poruku, pitanje, zahvalnost, malu preporuku. Obratite pažnju gdje odgovor stiže brzo i mirno. To je vaš resurs za ovu nedjelju.

LAV

Važno je da sredite obaveze za koje redovno odgovarate. Bez herojstva. Otvorite listu zadataka i označite šta zaista morate da završite, a šta odavno nosite kao višak. Ako vam nameću više nego što možete, mirno razjasnite obim i rokove. Sada je posebno važno da čuvate svoje granice i ne preuzimate više nego što realno možete da iznesete.

DJEVICA

Dobra je nedjelja da razjasnite neku važnu temu koja vam već duže stvara pitanja - zdravlje, novac, školovanje djece, kućne odluke. Pronađite jedan pouzdan izvor i pročitajte ga bez žurbe. Zapišite nekoliko misli koje su vam značajne i izaberite jednu stvar koju ćete primijeniti narednih dana. To će vam donijeti stabilnost i osjećaj oslonca.

VAGA

Ove nedjelje tiše slušajte tuđe savete, a pažljivije sebe. Prije svake odluke, čak i sitne, napravite kratku pauzu i zapitajte se koja opcija vam djeluje mirnije iznutra. Obratite pažnju na tijelo - gdje je disanje ravnomernije, gdje ima manje napetosti. Čak i u jednostavnim stvarima - šta kupiti, gdje otići, s kim se vidjeti. Ako sumnjate, zapišite svoje utiske. Vremenom ćete jasnije prepoznavati sopstveni unutrašnji signal.

ŠKORPIJA

Uradite nešto lijepo za osobu koja vam je najčešće blizu. Bez posebnog povoda i bez dugih razgovora. To može biti mala pomoć u kući, ukusan doručak, topla poruka, unapred riješena sitnica koja obično stoji između vas. Ne čekajte savršeno raspoloženje. Tihi gestovi često mijenjaju atmosferu više nego duga objašnjenja.

STRIJELAC

Posvetite pažnju tijelu bez velikih obećanja - san, ishrana, leđa, oči, dnevni ritam. Počnite od malog koraka - lezite dvadeset minuta ranije, redovno pijte vodu, zakažite pregled, prošetajte uveče umjesto da skrolujete telefon. Tijelo voli ponavljanje. Kada nekoliko dana zaredom učinite nešto jednostavno za svoje zdravlje, osjetićete više energije.

JARAC

Nedjelja traži da u svakodnevicu unesete malo kreativnosti i igre, naročito ako imate mnogo odgovornosti. Prijaće vam rad rukama, nešto zajedno sa djecom, mali kućni projekat sa vidljivim rezultatom - foto-album, recept, kolaž, polica sa lijepim sitnicama. Bez žurbe. Takve aktivnosti vraćaju radost i ukus života u obične dane.

VODOLIJA

Poželjećete više lakoće i mira u domu. Izaberite jednu zonu koja najviše utiče na vaš dan - sto zatrpan stvarima, hodnik sa obućom, polica u kupatilu ili kuhinjska radna površina. Sredite je tako da bude praktična za svakodnevnu upotrebu. Sklonite višak, ostavite samo potrebno, rasporedite pregledno. Kada se jedna zona dovede u red, i u glavi postaje tiše, a dan teče mirnije.

RIBE

Unesite malo pokreta kroz novo okruženje. Prošetajte krajem u kojem dugo niste bili, izaberite drugačiji put do posla, škole ili prodavnice. Idite polako. Posmatrajte izloge, kuće, drveće, ljude. Zabilježite šta vas je iznenadilo ili obradovalo. Ponekad je dovoljno promijeniti stazu da biste u sebi osjetili osvježenje i novo interesovanje za svakodnevni život.

(MONDO)