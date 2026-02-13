logo
13. februar je kraj jednog i početak novog poglavlja: 3 najvještija znaka horoskopa preuzimaju kontrolu

13. februar je kraj jednog i početak novog poglavlja: 3 najvještija znaka horoskopa preuzimaju kontrolu

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa ulaze u novu životnu fazu 13. februara 2026. godine!

Nova faza za 3 znaka horoskopa 13 februara 2026 Izvor: Shutterstock/napaporn sawaspardit

Danas je 13. februar, dan kada se jedna životna priča završava, a druga počinje. Energija ovog dana podržava hrabar početak, preuzimanje odgovornosti i jasno postavljanje svojih granica. Ovo je vrijeme kada je važno da prestanete da se oslanjate na tuđe mišljenje i vjerujete sopstvenom unutrašnjem kompasu.

Sposobnost da preuzmu život u svoje ruke i da samouvjereno gledaju u budućnost, pokazaće tri znaka horoskopa:

1. OVAN

Danas osjećate da je vrijeme za nov pristup. Energija vam vraća kontrolu nad životom. Ono što je bilo nejasno, postaje jasno, a tamo gdje ste dugo popuštali, sada se otvara prostor za vaše lične interese. Ovo je dan kada možete i treba da direktno iskažete svoje potrebe, bez opravdanja i dugih uvoda. Ne plašite se da djelujete previše odlučno, vaša iskrenost se sada doživljava ne kao agresija, već kao snaga.

  • Posao i finansije: uspjeh kroz samostalne odluke i odbijanje da budete vođeni. Možete da preuzmete inicijativu u projektu ili da jasno postavite svoje uslove.
  • Lični život: u odnosima se cijeni otvorenost i jasnoća. Moguć je ozbiljan razgovor koji će razjasniti sve i otvoriti novi, zreliji period.

2. LAV

Vaša sposobnost da budete u centru pažnje danas dobija novo značenje. Nije riječ o javnosti, već o sposobnosti da izdržite tuđu snagu i ne izgubite sebe u vezi sa drugima. U partnerstvu, bilo privatnom ili poslovnom, možete da primijetite da se ravnoteža sama vratila. Jednostavno, prestali ste da sve stavljate na sebe i počeli ste da slušate. Ovo je dan kada kompromis nije slabost, već strategija.

  • Posao i finansije: uspjeh kroz saradnju, a ne konkurenciju. Moguće je povoljno partnerstvo ili pojavljivanje pouzdanog saveznika.
  • Lični život: harmonija se vraća tamo gdje su nedavno bile svađe. Iskren dijalog može da ojača vezu više od bilo kakvih romantičnih gestova.

3. VODOLIJA

Dan vam donosi tihu, ali čvrstu sigurnost. Sunce u vašem znaku osvjetljava ne vaš izgled spolja, već ono što zapravo jeste. Možda više ne morate da dokazujete svoju jedinstvenost, ona jednostavno postaje očigledna drugima. Idealno vrijeme da prestanete da se prilagođavate tuđim očekivanjima i konačno zauzmete mjesto koje je oduvijek bilo vaše po pravu.

  • Posao i finansije: uspjeh kroz autentičnost i odbijanje da budete "pogodna" osoba. Vaše ideje sada rade za vas, a ne radi tuđeg odobravanja.
  • Lični život: cijeni se dubina i iskrenost. Novi susreti mogu da počnu neočekivano, ali sa vrlo preciznim međusobnim razumijevanjem, dok u postojećim vezama nastaje period jasnoće i povjerenja.

(MONDO)

horoskop astrologija

