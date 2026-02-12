Pomračenje Sunca 17. februara će prodrmati sve: 5 horoskopskih znakova je pod najjačim udarom

Pomračenje Sunca u Vodoliji 17. februara pokreće velike životne promjene. Posebno su pogođeni Bik, Lav, Škorpija, Jarac i Vodolija kroz finansije, karijeru i lične odluke.

Pomračenje Sunca donosi snažne životne preokrete i ruši stare sigurnosti.

Najviše su pogođeni Bik, Lav, Škorpija, Jarac i Vodolija.

Promjene se odnose na novac, posao, odnose i lični pravac.

Pomračenje Sunca koje se 17. februara dešava u znaku Vodolije ne donosi samo prolazni talas energije, već duboko pomijeranje temelja svakodnevice. Mijenja se način na koji gradimo sigurnost, odnos prema novcu, osjećaj lične vrijednosti i spremnost da stanemo iza sopstvenih izbora.

Neko će ovaj uticaj osjetiti kroz posao i finansije, neko kroz odnose, a neko kroz snažan unutrašnji zaokret, kao da stari model funkcionisanja više jednostavno ne radi. Biće očigledno da ono što ne podržava razvoj počinje da se raspada.

Posebno će pet znakova osjetiti da se aktiviraju teme dugoročnih ulaganja, ličnih granica i odgovornosti, ali i hrabrosti da naprave ozbiljan preokret.

Bik

Bikovima ovo pomračenje donosi tiho, ali vrlo jasno priznanje za sve godine truda. Sve što ste strpljivo gradili, karijeru, znanje, reputaciju, pouzdanost, počinje da daje konkretne rezultate. Plodovi rada postaju vidljivi.

Mogu se otvoriti nove poslovne ponude ili šanse da naplatite talente koje ste do sada koristili usput. Ljudi vam lakše ukazuju povjerenje, a podrška dolazi prirodno. Finansijske odluke postaju zrelije, sigurnije i dugoročno isplativije.

Poruka pomračenja za vas je jednostavna: dosljednost je vaša najveća snaga. Što ste čvršće na svojim nogama, to vam život vraća više, kroz novac, prilike i pouzdane ljude.

Brza zarada vas više ne zanima; birate stabilnost koja ima smisla i u godinama koje dolaze.

Lav

Lavovima se otvara period u kojem njihova prisutnost postaje magnet. Pomračenje budi vašu sposobnost da inspirišete, da povučete prvi potez i pokažete hrabrost dok drugi još razmišljaju. Ovo se može ispoljiti kroz posao, javne nastupe, kreativne projekte ili vođenje drugih.

Vidljivost raste. Vaš rad se primjećuje, ideje dopiru do šire publike, a podrška stiže čak i sa neočekivanih mjesta. Uspjeh dolazi zato što ste autentični, a ne zato što pokušavate da se uklopite.

Na finansijskom planu mogu se otvoriti vrata novih saradnji i uloga koje donose i veću zaradu i veći uticaj.

Pomračenje vas podsjeća da je samopouzdanje poruka svijetu da znate koliko vredite i da ste spremni da tu vrijednost živite.

Škorpija

Škorpije su prirodno povezane sa energijom pomračenja, a ovo dodatno izoštrava vašu intuiciju. Primjećujete ono što drugima promiče, u odnosima, poslovnim situacijama, suptilnim promjenama raspoloženja. U tome je vaša prednost.

Sada je vrijeme da prestanete da ulažete energiju u iscrpljujuće priče: veze koje su se odavno potrošile, poslove sa malo nagrade i mnogo zahtjeva, borbe koje hrane ponos, ali ne donose stvarni napredak. Kada povučete energiju odatle, otvara se prostor za nešto novo.

Novac dolazi kao posljedica unutrašnje jasnoće. Kada odlučujete iz mira, a ne iz straha ili potrebe za kontrolom, bolje birate i trenutke i ljude.

Ono što je ličilo na gubitak može se pokazati kao oslobađanje, trenutak kada ste konačno prestali da radite protiv sebe.

Jarac

Za Jarčeve, ovo pomračenje obasjava sav rad koji se godinama odvijao daleko od reflektora. Trud, disciplina i strpljenje sada mogu dobiti priznanje kroz bolju poziciju, sigurnije prihode ili jači autoritet.

Nije vrijeme za nagle poteze, već za učvršćivanje onoga što već postoji. Imate priliku da postavite jasnije granice, redefinišete dogovore i izborite se za uslove koji realno odražavaju vaš doprinos.

Lekcija se tiče autoriteta, što manje osjećate potrebu da se dokazujete, to djelujete ubedljivije. Okolina vas vidi kao nekoga ko zna šta radi i razmišlja dugoročno.

Na finansijskom planu može da počne da raste nešto u šta ste dugo ulagali, čak i ako ste bili na ivici da odustanete.

Vodolija

Za Vodolije je ovo pomračenje lično. Dešava se u vašem znaku i pokreće pitanje identiteta. Više nije stvar samo u tome šta radite, već ko postajete.

Može se javiti snažna potreba da promijenite pravac – posao, okruženje, način zarade ili način na koji dijelite svoje znanje. Uloge koje su nekada pružale sigurnost sada mogu djelovati tesno.

Pred vama je prilika da se uskladite sa onim što duboko u sebi odavno znate, ali možda niste imali hrabrosti da do kraja živite.

Kod vas se lično i kolektivno prepliću više nego kod drugih znakova. Vaše odluke utiču i na ljude oko vas, zato je važno da birate iz iskrenosti, a ne iz čistog bunta.

Ovo je početak dužeg ciklusa u kojem se menja način na koji doprinosite svijetu. Moguće su promjene karijere, rad u oblastima tehnologije, humanitarnim projektima ili novim modelima zajedništva. Najvažnije je da prestanete da potcjenjujete sopstveni uticaj, piše Atma.hr.

