Kraj usamljenosti i loših veza: Fatalan ljubavni preokret u februaru 2026. za 5 znakova horoskopa

Astrološki potres u februaru 2026. godine će pet znakova Zodijaka odvesti u potpuno novu dimenziju ljubavi!

Izvor: New Africa/Shutterstock

Pet znakova horoskopa u februaru 2026. doživjeće nešto gotovo božansko u svojim odnosima. Uran, planeta iznenadnih promjena, u utorak, 3. februara, kreće direktno u svojoj završnoj fazi u znaku Bika. Nakon toga slijedi prvi u nizu novih eklipsi - pomračenje Mjeseca u Vodoliji, 17. februara.

Pošto je Vodolija prirodni vladar Urana, energija između njih je snažna i slična - novine, sloboda, autentičnost. Ove teme će se direktno odraziti i na vaš romantični život. Snove je lakše dodirnuti, ali moraćete svesno da birate između onoga što želite i onoga što vam je zapisano.

Najbolja promjena je ona koja je povezana sa sudbinom - osjećaj da, šta god da ste uradili, taj trenutak niste mogli da izbjegnete. To je čas kada sudbina preuzima kormilo i vodi vas ka osobi koja vam pripada. Iako februar 2026. godine donosi akciju i zalet, može da donese i nepredvidive događaje. Zato se pripremite na promene planova!

Evo kojih će 5 znakova u februaru 2026. doživjeti poboljšanje u ljubavi:

1. VODOLIJA

Ljubav se vraća, Vodolije. Od Mladog Mjeseca u Lavu 24. jula 2025. prolazili ste kroz fazu rasta u postojećoj vezi, učeći kako da se osjećate voljeno zbog onoga što jeste i kako da govorite kada je to potrebno.

Sa Punim Mjesecom u Lavu, u nedelju 1. februara, vratile su se ljubav i osećaj lične vrijednosti. Ako ste slobodni ili ste nedavno završili vezu, ova energija donosi jasnoću i pomaže vam da ostavite stara razočaranja iza sebe. Kada osjećate ljubav prema sebi, mnogo je lakše privući je i od drugih.

2. ŠKORPIJA

Škorpije, neke godine postavljaju pitanja, a druge daju odgovore. Sa Uranom koji 3. februara kreće direktno u vašoj kući ljubavi, počinje vaša sezona odgovora.

Od 2018. godine Uran je donosio nestabilnost, iznenadne raskide i nesigurnost. Sada, u pravom trenutku, odgovori konačno stižu. Do 25. aprila Uran pomaže u vraćanju stabilnosti. Ne suprotstavljajte se promjenama, one mogu da vas odvedu ka novoj sudbonosnoj vezi ili učvršćivanju postojeće.

3. DJEVICA

Romantika je u vazduhu, a Djevice je snažno osjećaju. U utorak, 10. februara, Venera ulazi u Ribe, donoseći lep period ljubavi. Ako ste u vezi, ova energija vam pomaže da odnos stavite u prvi plan.

Ako ste slobodni, Venera u Ribama djeluje kao pravi afrodizijak. Ipak, sa retrogradnim Merkurom od 26. februara, postoji mogućnost povratka bivše ljubavi. Posmatrajte to kao priliku za razmišljanje, ali izbjegavajte impulsivne odluke.

4. LAV

Nešto novo počinje, Lavovi! Sa eklipsom i mladim Mjesecom u Vodoliji 17. februara, vaši odnosi ulaze u fazu transformacije.

To ne mora nužno da znači raskid, već preispitivanje planova i dogovora. Potreba za slobodom i autentičnošću raste. Ako tražite ljubav, može doći do iznenadnog razvoja događaja. Budite oprezni sa naglim promjenama mišljenja.

5. VAGA

Preuzmite odgovornost za svoju ljubav. U petak, 20. februara, Saturn se spaja sa Neptunom u Ovnu, u vašoj kući odnosa.

Ova energija vas poziva da se suočite sa realnošću i preuzmete odgovornost za svoju ulogu u svakom konfliktu. Emocije mogu da budu snažne, zato reagujte oprezno. Ako ste slobodni, ne žurite. Izbjegavajte preteranu idealizaciju i vezu započnite bez razmišljanja.

(MONDO)