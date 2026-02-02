Počinje iscjeljujuća era: Istina izlazi na vidjelo za 3 znaka horoskopa

Tri znaka Zodijaka ulaze u iscjeljujuću novu eru od 2. februara 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/Yaum Kumar Verma

Od 2. februara 2026. godine, tri znaka horoskopa ulaze u isceljujuću novu eru. Ako ste rođeni u nekom od njih, čeka vas provera stvarnosti, kakvu do sada niste iskusili.

Nepturn u direktnom hodu razbija iluzije koje su iskrivile percepciju sebe i emocionalnu stvarnost. Rezultat toga je jasnoća i osjećaj apsolutne sigurnosti. Danas imate priliku da iskusite novu verziju sebe, dok stojite sa strane i posmatrate kako istina izlazi na vidjelo.

Ovaj tranzit vas oslobađa od bilo kakvih mračnih osjećanja nesigurnosti. Tokom ovog perioda ste moćni i fokusirani. Srećni ste što se konačno oslobađate stvari koje ste sebi pričali, jer istina djeluje mnogo oslobađajuće u poređenju sa životom u laži. Odbacujete svoje nesigurnosti jer konačno spoznajete značaj ljubavi prema sebi, i to je dobro.

1. RAK

Vrijeme je za emocionalnu istinu i spremni ste za nju. Tokom Neptuna u direktnom hodu prepoznajete koliko je vaših nesigurnosti proizašlo iz upijanja tuđih raspoloženja i očekivanja.

Empatija definitivno ima svoje nedostatke, a danas shvatate da vam je potreban vaš prostor. Postavljanje granica je jedini način da sačuvate zdrav razum. Zašto da gubite vrijeme osjećajući nesigurnost samo zato što je neko drugi nesiguran?

Lijepo je što ste saosećajni, ali ne morate da preuzimate njihovu nesigurnost. Samospoznaja vam daje prednost i omogućava da uđete u isceljujuću novu eru.

2. STRIJELAC

Proveli ste previše vremena osjećajući nesigurnost zbog previše stvari. Tokom Neptuna u direktnom hodu, dobijate perspektivu koja vam omogućava da sve posmatrate.

Danas, 2. februara 2026. godine, shvatate da ste previše davali sebe. Mislili ste da treba da budete osoba kojoj se drugi dive, ali to je iscrpljujući način razmišljanja. Dajte sebi pauzu. Niste ovdje da biste zadovoljili masu, već sebe.

Kad ovo spoznate, oslobađate se toga. Drugim riječima, izlazite iz nesigurnog načina razmišljanja i ulazite u isceljujuću novu eru. Pustite tu strijelu!

3. VODOLIJA

Neptun u direktnom hodu vas podsjeća koliko vrijedite. Tokom ovog tranzita ulazite u iscjeljujuću novu eru. Osjećate se tako dobro u vezi sa sobom da čak možete i da se smijete. Trenutak kada shvatite da nema potrebe da se kritikujete samo zato što ste ono što jeste, jeste trenutak kada pronalazite istinsku slobodu.

Današnji dan, 2. februar 2026. godine, omogućava vam da sagledate kraj svojih nesigurnosti, dok one nestaju zauvijek. Ovo je ljubav prema sebi i konačno razumijete šta ona zaista znači.

(MONDO)