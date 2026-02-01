Dnevni horoskop za 1. februar 2026: Škorpija da ne otkriva planove, Vodoliju čeka otpor okoline

Pročitajte dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/Miha Creative

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine, otkriva vam šta vas danas očekuje na polju ljubavi, posla i zdravlja!

OVAN

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine donosi potrebu da se povučete korak unazad i sagledate širu sliku. Nešto što vas je nerviralo prethodnih dana, danas dobija smisao. U ljubavi shvatate da ne možete uvijek da imate kontrolu. Prijaće vam fizički odmor i manje obaveza.

BIK

Vaš dnevni horoskop kaže da je dan stabilan, ali pomalo monoton. Na poslu se od vas očekuje doslednost, ne inovacija. U emotivnom životu želite konkretne dokaze, ne obećanja. Slobodni Bikovi mogu da obnove kontakt sa starom simpatijom. Zdravlje je dobro.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine donosi potrebu za kretanjem i promenom okruženja. Na poslu vam smeta rigidnost sistema. U ljubavi ste radoznali, ali ne i spremni na obaveze. Pazite na rasipanje energije.

RAK

Danas vam prija porodična atmosfera i povratak poznatim ritualima. Na poslu se držite provjerenih metoda. U ljubavi osećate sigurnost, ali i blagu nostalgiju. Slobodni Rakovi razmišljaju o prošloj vezi. Obratite pažnju na san.

LAV

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine donosi priliku za afirmaciju, ali ne onako kako ste očekivali. Na poslu dobijate pohvalu "iz sjenke". U ljubavi vam prija pažnja, ali vam je potrebna i sloboda. Energija je promjenljiva.

DJEVICA

Dan je idealan za planiranje naredne sedmice! Na poslu pravite listu prioriteta i toga se držite. U ljubavi se trudite da budete racionalni, iako vas emocije vuku na drugu stranu. Pripazite na stomak.

VAGA

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine donosi potrebu za estetikom i mirom. Danas vam smetaju haos i neorganizovanost. U ljubavi želite sklad, ali izbjegavate ozbiljne razgovore. Zdravlje je stabilno.

ŠKORPIJA

Danas vam je važna privatnost. Na poslu ne otkrivate svoje planove. U ljubavi imate potrebu za dubljom povezanošću, ali i testirate granice povjerenja. Intuicija vam je jaka.

STRIJELAC

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine donosi želju za avanturom, ali okolnosti vas vraćaju obavezama. U ljubavi se javljaju pitanja slobode i iskrenosti. Pripazite na iscrpljenost.

JARAC

Dan je povoljan za dugoročno planiranje. Na poslu razmišljate strateški. U ljubavi ste suzdržani, ali pouzdani. Partner cijeni vašu stabilnost. Zdravlje zahteva više kretanja.

VODOLIJA

Danas vam stižu originalne ideje, ali spremite se i za otpor okoline. Na poslu se ne uklapate lako u zadate okvire. U ljubavi želite nešto drugačije. Moguća je nesanica.

RIBE

Dnevni horoskop za 1. februar 2026. godine kaže da ste posebno emotivni i maštoviti. Na poslu vam prija kreativan zadatak. U ljubavi se prepuštate osjećanjima, ali pazite da ne idealizujete osobu pored sebe. Potreban vam je mir.

(MONDO)