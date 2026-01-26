Najsrećniji dan za vaš znak horoskopa: Možete da ostvarite sve što želite do kraja 2026. godine

Astrologija otkriva koji je vaš najsrećniji dan u 2026. godini!

Izvor: napaporn sawaspardit/Shutterstock

Godina 2026. donosi novu energiju i prilike za sve znakove horoskopa. U numerologiji se smatra univerzalnom godinom 1 - godinom novih početaka, novih snova i promjena. Već od januara energija se osjetila drugačije. Sve što ste ranije sanjali, počinje da se manifestuje. Pomjeranje planeta u nove znakove donosi prilike, a godine truda i strpljenja konačno daju rezultate.

Evo najvažnijih dana za manifestaciju po znakovima:

OVAN - 6. decembar

Vjerujte u božanski tajming. Saturn i Neptun u vašem znaku pojačavaju intuiciju i fokus na snove. Merkur u Strijelcu 6. decembra otvara prilike za ostvarenje dugoročnih ciljeva.

BIK - 29. jun

Vaša sreća je naročito jaka 2026. Pun Mjesec u Jarcu 29. juna donosi rezultate vašeg truda od januara i otvara nove prilike za rast i uspjeh.

BLIZANCI - 17. februar

Mlad Mesec i pomračenje u Vodoliji uvode vas u srećnu novu fazu. Brze promjene donose nove prilike, budite spremni i otvoreni.

RAK - 2. mart

Mars u Ribama i povratak prošlih prilika omogućavaju da ostvarite ono što vam je suđeno. Preuzmite inicijativu bez straha od neuspjeha.

LAV - 26. januar

Neptun u Ovnu pojačava vašu sreću i pomaže da vjerujete u sebe. Manifestujte snove i pratite intuiciju, posebno kada Venera uđe u Ovna u martu.

DJEVICA - 3. februar

Uran u Biku donosi prilike i nagrade za trud od 2018. godine. Period od 3. februara do 25. aprila je idealan za manifestaciju i nove početke.

VAGA - 25. april

Uran u Blizancima donosi neočekivane promjene i prilike. Odlučujte svjesno i koristite energiju Venere 24. aprila za manifestaciju onoga što želite.

ŠKORPIJA - 10. mart

Jupiter u Raku donosi nove prilike, obilje i napredak. Oslobodite se poznatog i prihvatite svoju sudbinu.

STRIJELAC - 12. avgust

Mlad Mjesec i pomračenje u vašoj kući sreće pomažu vam da napravite hrabre korake ka sudbini. Jupiter u Lavu od juna dodatno ubrzava manifestaciju ciljeva.

JARAC - 3. mart

Lunarno pomračenje u Djevici otvara put ka životu koji volite. Fokusirajte se na ispunjenje i sreću, a ne na priznanja ili spoljašnje uspjehe.

VODOLIJA - 6. avgust

Severni čvor u vašem znaku donosi dugoročnu podršku za manifestaciju sudbine. Venera u Vagi 6. avgusta otvara talas prilika, a Merkur u Vagi u septembru ih pokreće.

RIBE - 4. decembar

Kraj godine donosi novi početak i oslobađanje od stresa. Najsrećniji dan je 4. decembar, kada možete konačno da manifestujete život koji ste željeli.

(MONDO)