Ljubavni horoskop za februar 2026: Za neke znakove Zodijaka kraj iluzija, za druge početak velike ljubavi

Pročitajte ljubavni horoskop za februar 2026. godine i saznajte šta vam zvezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/Kaspars Grinvalds

Saznajte šta Venera donosi svakom znaku horoskopa na polju ljubavi!

OVAN

Ljubavni horoskop za februar 2026. godine kaže da je vrijeme da sagledate stvari realno i prestanete da idealizujete tuđa obećanja. Do sada ste ih možda shvatali previše ozbiljno, iako druga strana nikada jasno nije izrazila svoja osjećanja. U periodu oko Dana zaljubljenih shvatićete da ne vrijedi čekati na velika priznanja. Dok budete očekivali taj trenutak, možda ćete primijetiti da se ta osoba povukla iz vašeg života - moguće je da je neko drugi osvojio njeno/njegovo srce. Umjesto da pokušavate da vratite prošlost, otvorite se ka novim poznanstvima. Ovnovi koji su u vezama, mogu da očekuju miran i uspješan mjesec.

BIK

Bikovi, možda ćete osjetiti frustraciju jer ćete oklijevati da otvoreno iskažete svoja osjećanja. U mislima će vam se pojaviti strah da bi druga strana mogla ovo da protumači kao slabost. Međutim, to nije istina. Dovoljno je da na suptilan način pokažete da vas koči stidljivost, a ne nedostatak interesa. Bićete prijatno iznenađeni reakcijom druge strane, koja će rado preuzeti inicijativu i pomoći vam da prebrodite prve korake.

BLIZANCI

Ovog mjeseca vas očekuje prijatno iznenađenje! Shvatićete da je veza sa osobom koju ste upoznali prije nekoliko godina i dalje snažna i posebna. Ako ste trenutno slobodni, obratite pažnju. Možda ste ranije propustili svoju šansu za ljubav, a sada vam sudbina pruža drugu priliku. Jedan poziv ili prijedlog za susret može da bude dovoljan da se stara hemija ponovo probudi, a razgovor će teći prirodno.

RAK

Ljubavni horoskop za februar 2026. godine donosi emotivni haos i teško vam je da donesete odluku o daljim koracima. S jedne strane želite da krenete naprijed, s druge se stalno vraćate mislima u prošlost. Oko Dana zaljubljenih možete da se osjećate izgubljeno i preplavljeno sjećanjima. Ovo je idealan trenutak da shvatite da završene veze nemaju budućnost. Što prije prihvatite ovu istinu, lakše ćete se otvoriti ka novim iskustvima.

LAV

Lavovi, vraćate samopouzdanje i ponovo se osjećate privlačno. Osoba koja vam je najvažnija, šalje suptilne znakove da razmišlja o zajedničkoj budućnosti. Možda joj nedostaje hrabrosti da to izgovori, ali ponašanje govori sve. Budite strpljivi i dozvolite joj da napravi prvi korak. Ako ne želite da provedete Dan zaljubljenih sami, organizujte druženje sa prijateljima - dobro društvo će podići vaš duh.

DJEVICA

Konačno prestajete da se opterećujete sopstvenim kompleksima. Osjećate se oslobođeno od toksičnih uticaja i više ne uzimate tuđu kritiku k srcu. Čak i vaš unutrašnji glas postaje nježniji. Počinjete da primjećujete svoje vrline i gradite zdravu samouvjerenost, što će privući pažnju drugih. Oko Dana zaljubljenih možete da osjetite da zaista zaslužujete ljubav.

VAGA

Vage, shvatićete da možda niste jedini u životu svog partnera. Zvijezde donose mogućnost da se vaš partner viđa sa nekim drugim ili dugo gaji osjećanja prema drugoj osobi. Pojaviće se ljubomora i emotivni haos. Umjesto da se borite za njegovu/njenu pažnju, napravite korak unazad. Distancom ćete ponovo biti intrigantni, a pokazivanjem da možete da budete srećni i sami, bićete dodatno privlačni.

ŠKORPIJA

Ne očajavajte ako u februaru 2026. godine ne dobijete željenu pažnju ili poklon za Dan zaljubljenih. Druga osoba misli o vama češće nego što mislite. Iako to ne može otvoreno da kaže, duboko želi vašu bliskost. Ako zadržite hladan i smiren pristup, brzo ćete je izbaciti iz ravnoteže i sama će se javiti. To je jasan znak da joj je zaista stalo.

STRIJELAC

Strelčevi, možete da napravite grešku ako se zatvorite u sebe. Osjećate potrebu za samoćom, ali iznenadno otkazivanje sastanka bez objašnjenja može da povredi drugu osobu. S druge strane, nije dobro ići na sastanak loše volje. Najbolje rješenje je iskrenost. Recite otvoreno da vam treba trenutak za sebe i predložite novi termin. Razumijevanje će doći brže nego što očekujete.

JARAC

Ovo je mjesec kada mogu da se jave sumnje i manjak povjerenja. Možda čak pomislite na prevaru, iako nemate dokaze. Emocije mogu da vas navedu na sukob. Bez obzira da li ste u stabilnoj vezi ili se tek viđate sa nekim, ovo može da izazove suočavanje s posljedicama. Razmislite dva puta prije nego što započnete razgovor, inače rizikujete da Dan zaljubljenih provedete sami.

VODOLIJA

Vodolije, vaše samopouzdanje trenutno može da bude narušeno. Povlačite se iz odnosa koji vam je važan. Ipak, ako se odlučite na iskreno priznanje svojih osjećanja, očekuje vas prijatno iznenađenje. Druga osoba će pokazati punu podršku i prihvatanje, što će vam donijeti olakšanje i mir. Ovo je idealan trenutak za jačanje dubljih veza.

RIBE

Ljubavni horoskop za februar 2026. godine vas savjetuje da budete oprezni. Ako ste u vezi, moguće je da dobijete prosidbu ili ozbiljnu ponudu za zajednički život. Slobodne Ribe takođe mogu da dobiju prijedlog ozbiljne veze. Iako maštate o romantičnoj ljubavi, možda još niste spremni na tako ozbiljna obećanja. Umjesto da bežite, razgovarajte otvoreno o svojim strahovima i provjerite da li druga strana može da razumije i poštuje vaš tempo.

