5 iluzija manipulatora koje je lako pomiješati s ljubavlju: Ako je sa svim bivšim ostao prijatelj - krenite dalje

Probajte da prepoznate jednu od 5 iluzija manipulatora koje je lako pomiješati s ljubavlju, a koje ste iskusili u prošloj vezi ili sada prolazite.

Izvor: Shutterstock

Kako da detektujete 5 iluzija kojima se služe manipalatori.

Obratite pažnju na dodire, priče u krevetu, dosadu, odnos prema novcu i bivšima.

Sjećate li se gorkog ukusa iz vaše prethodne veze? One suptilne "lažnosti“ koju ste pripisali sopstvenim zabludama? Šta ako je vaša intuicija bila ispravna, a vaš bivši ili pak sadašnji partner majstor iluzije i manipulacije, čije je pravo lice skriveno iza 5 suptilnih maski? Skloni smo da upozoravajuće znake pripisujemo teškoj ličnosti ili nekim okolnostima. Ali šta ako šarm partnera ne skriva ranjivu dušu, već hladnu, proračunatu prazninu? I šta ako vam se nešto od toga događa u vezi u kojoj ste sad?

Često prekasno vidimo očigledne znake – uvrede, izolaciju, čak nasilje. Mnogo opasniji su oni koji se majstorski kriju iza maske "normalnosti“, bez forsiranja problema ili glasnih priznanja. Vaša intuicija vam šapuće: "Nešto nije u redu“. Vrijeme je da joj date glas.

Ovo je 5 suptilnih znakova koji će vam pomoći da preispitate vezu ne kroz prizmu emocija, već kroz trezvenu analizu.

1. Ostaje prijatelj sa bivšim - eksploatacija kao oblik komunikacije

Djeluje civilizovano i zrelo. Ali iza toga često ne stoji emocionalna zrelost, već sistem održavanja života manipulatora. Istraživanja ukazuju na vezu između opsesivnih "prijateljstava“ sa bivšim partnerima i manipulativnih osobina. Zašto on to radi?

Iako su bivši partneri emocionalno vezani, oni su zgodan resurs: intima, novac, pomoć, potvrda sopstvene vrijednosti - to nije prijateljstvo, već tampon-zona za eksploataciju.

Izvor: Shutterstock

2. Dodirivanje tokom sukoba kao tiha manipulacija kožom

Tokom svađe, prirodno je da se povučete da biste se ohladili i razmislili. Njegova reakcija je, međutim, paradoksalna: on pruža ruku da vas dodirne. To nije čin naklonosti. Naučnici objašnjavaju da ljudi sa niskim nivoom empatije koriste fizički kontakt kao sredstvo manipulacije.

S jedne strane, to je pokušaj da vas zbuni, naruši vaše lične granice i poveća vaš uticaj. S druge strane, to je način da se on smiri, koristeći vaše tijelo kao sredstvo za ublažavanje stresa. Dodirivanje bez pristanka, posebno kada ste ranjivi, jeste tihi oblik manipulacije.

3. Praznina u krevetu - intimnost kao monolog, a ne dijalog

Intimnost sa njim je lišena... intimnosti. Za manipulativnog narcisa druga osoba gotovo da ne postoji, što znači da ni njihovo zadovoljstvo ne postoji. Od njega je nemoguće dobiti ni dodir koji želite. Intimni odnos postaje jednostrani čin, ostavljajući vas da se osjećate iskorišćeno i pitate se: "Da li nešto nije u redu sa mnom?“ Svaki pokušaj da razgovarate o svojim potrebama dočekuje se zidom ravnodušnosti. Ono što je trebalo da bude radost postaje obaveza bez radosti.

Ljubavnici

Izvor: Shutterstock

4. Honična finansijska kriza kao način života

Svima ponestaje novca. Ali za emotivnog manipulatora to je sistemski problem. Njihova narcistička superiornost ("previše sam dobar za ovaj posao“) i nemogućnost da se uklope sa drugima dovode do stalnih otpuštanja i promjena posla. Finansijska previranja su njihovo prirodno stanište - i tu dolaze do izražaja ti "bivši prijatelji“, tako formiraju sigurnosnu mrežu koju iskorišćavaju.

5. Uvijek mu je dosadno - vaš je posao je da ga zabavite

Duboka unutrašnja praznina je njihova posebna osobina. Da bi izbjegli suočavanje sa sopstvenom prazninom, potrebna im je stalna, često destruktivna, stimulacija: ekstremni sportovi, skandali, intrige. Samoću smatraju nepodnošljivom. Brzo postajete zabavni uređaj koji mora da generiše događaje, emocije i dramu kako on ne bi ostao sam sa svojom neadekvatnošću.

Ako ste prepoznali svog bivšeg ili sadašnjeg partnera u ovim znacima, ne krivite sebe. Vaša intuicija pokušavala da vas spase. Glavna lekcija nije da živite u strahu, već da naučite da vjerujete svom unutrašnjem glasu.

Zaljubljeni par pije vino

Izvor: Shutterstock

Zdravi odnosi se grade na poštovanju, reciprocitetu i istinskoj intimnosti - svemu onome što manipulator može samo da simulira, ali nikada ne može zaista da doživi.