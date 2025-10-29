Šta znači ako se stalno zaljubljujete u emotivno nedostupne osobe?

Ako se stalno zaljubljujete u emotivno nedostupne osobe, to može da otkrije važnu stvar o vama.

Izvor: Shutterstock

Da li ste se ikada zapitali zašto vas stalno privlači neko ko ne može ili neće da vam pruži ono što zaista želite? Možda je to neko ko je emocionalno zatvoren, već u drugoj vezi, emocionalno nestabilan – ili jednostavno uvijek korak ispred vas, nedostižan, poput daleke planete. Ako vam se ovo često dešava, niste sami, i to nije slučajno.

Emocionalna nedostupnost nije prepreka, već obrazac

Psiholozi često primjećuju da se ljudi zaljubljuju u nedostupne ljude zbog nesvesnih unutrašnjih obrazaca koji potiču iz djetinjstva ili ranih veza. Ako ste iskusili osjećaj emocionalne nevidljivosti, nedostatka potvrde ili su vaše potrebe često ignorisane rano u životu, možete razviti unutrašnje uvjerenje da je ljubav uvijek nešto za šta morate da radite – nešto što nije jednostavno dostupno.

Zaljubljivanje u nekoga ko ne može da vam se obaveže produžava taj poznati osjećaj čežnje. U srcu osjećate da morate da se dokažete, da zaslužite ljubav – i iako je ova dinamika iscrpljujuća, emocionalno je poznata. Prema Frojdu, ponavljate da biste je se riješili.

Izvor: Shutterstock

Idealizacija: zašto su oni koji bježe najprivlačniji?

Kada je neko emocionalno nedostupan, imamo priliku da u njegovu tišinu projektujemo sve što želimo: toplinu, nježnost, sigurnost, strast, bliskost. Ne volimo ga zaista, ali ideja o tome šta bi moglo biti da je ... - da je bio otvoreniji, hrabriji, manje slomljen, spremniji.

Ovaj unutrašnji film nije prava ljubav, već fantazija koja hrani našu potrebu da umirimo stare bolove.

Često nas ne privlače emocionalno sigurni ljudi – zašto?

Zanimljivo je da one koji su emocionalno stabilni, dostupni i spremni za povezivanje mnogi u ovoj dinamici često opisuju kao "dosadne“, "bez varnice“ ili "prebrze da se slažu“. Zašto? Zato što njihova blizina pokreće nešto duboko neprijatno u nama - osjećaj prijetnje, nepoznatog. Odjednom, više nemamo izgovor da bježimo. Ispred nas je neko ko nas zaista želi. A to može biti veoma zastrašujuće za nekoga ko nije navikao da voli da bude bezbjedan.

Izvor: Shutterstock

Ponavljanje kao odbrambeni mehanizam

Zaljubljivanje u nedostižne ljude često je odbrambeni mehanizam: ostajemo u sigurnoj zoni čežnje, gdje je srce povrijeđeno, ali nije ugroženo istinskom bliskošću. Paradoksalno, ovo nije strah od odbacivanja, već strah od toga da nas neko zaista vidi i prihvati.

Šta možete da uradite?

Svjesnost je prvi korak . Prepoznajte obrazac bez osuđivanja. To nije vaša krivica, već rezultat emocionalnih iskustava iz djetinjstva.

. Prepoznajte obrazac bez osuđivanja. To nije vaša krivica, već rezultat emocionalnih iskustava iz djetinjstva. Zapitajte se šta vam ova veza zaista daje – čak i ako boli.

Istražite svoja unutrašnja uvjerenja o tome šta zaslužujete u ljubavi. Da li vjerujete da je ljubav teška? Opasna?

Dozvolite sebi da upoznate nekoga ko je dostupan. Možda u početku ne djeluje tako "uzbudljivo“, ali vas može dovesti do dubljeg, stabilnijeg iskustva.

Na tom putu, možete potražiti pomoć psihoterapeuta.

Često zaljubljivanje u nedostupne ljude ne znači da ste osuđeni na neuspjeh u ljubavi. To znači da vaše srce još uvijek traži odgovor na pitanje koje je ostalo bez odgovora - možda veoma dugo. Dobre vijesti? Sa svakom svješću o tome, bliži ste pravoj ljubavi - onoj koja je dostupna kada znate kako da je prihvatite.

Izvor: Sensa.metropolitan.si