Izbjegavajući tip ličnosti: Šta ako se zaljubite u osobu koja ne podnosi odgovornost

Izbjegavajući tip ličnosti, često povezan sa izbjegavajućim stilom vezivanja, spada u obrasce ponašanja koji snažno oblikuju naše odnose.

Ljudi sa ovim tipom ličnosti ne odbijaju ljubav niti bliskost, već su naučili da emocije drže na distanci kao oblik samoodbrane.

Osnovne karakteristike

Osobe sa izbjegavajućim tipom ličnosti rijetko pokazuju emocije iako ih snažno doživljavaju, ne vole da zavise od drugih niti da drugi zavise od njih, njeguju veliku potrebu za nezavisnošću i kontrolom, povlače se kada neko pokušava da im se previše približi, djeluju hladno i rezervisano, iako im je često veoma stalo.

Izbjegavajući tip u vezama

U ljubavnim odnosima ovakve osobe često izbjegavaju dublje emotivne razgovore i intimnost. Kada osjete da partner postaje "previše blizak", skloni su povlačenju ili zatvaranju. Partneru mogu djelovati nezainteresovano, iako to nije istina – zapravo, riječ je o mehanizmu zaštite od odbacivanja i povrede.

Mogući uzroci

Korijeni ovog obrasca obično leže u ranom djetinjstvu. Djeca koja nisu dobijala dovoljno topline, podrške i prihvatanja često nauče da je sigurnije ne tražiti ljubav. Odrastanjem, ova strategija postaje nesvjestan obrazac: "ako ne pokažem da mi je stalo, ne mogu biti povrijeđen".

Izazovi u svakodnevnom životu

- poteškoće u građenju intimnih i stabilnih veza,

- skriveni strah od odbacivanja,

- pretjerana potreba za kontrolom i samostalnošću,

- potiskivanje osjećanja koje može voditi ka unutrašnjem nezadovoljstvu i anksioznosti.

Put ka zdravijem funkcionisanju

Iako izbjegavajući tip ličnosti djeluje zatvoreno, promjena je moguća. Ključni koraci su: prepoznavanje i prihvatanje vlastitih emocija,

učenje da ranjivost nije slabost već temelj povezanosti, rad sa terapeutom (kognitivno-bihevioralna terapija, terapija usmjerena na vezivanje), podrška partnera kroz strpljenje, stabilnost i dosljednost.

Koji sve tipovi vezivanja postoje?

Psihologija vezivanja prepoznaje nekoliko glavnih stilova koji oblikuju naše odnose:

- Siguran tip – osoba se osjeća prijatno u bliskim odnosima, zna da izrazi emocije i održava balans između bliskosti i nezavisnosti.

- Anksiozni tip – snažno traži bliskost i stalno brine da će biti ostavljen ili nedovoljno voljen.

- Izbjegavajući tip – drži distancu, potiskuje emocije i bježi od prevelike bliskosti.

- Dezorijentisani tip – kombinacija anksioznog i izbjegavajućeg stila, sa izraženom zbunjenošću i kontradiktornim ponašanjima u vezama.

Ukratko: izbjegavajući tip ličnosti nije hladan već uplašen – iza zida distance stoji želja za ljubavlju, ali i duboko ukorijenjen strah od povređivanja.

