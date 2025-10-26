Imate li pristup partnerovom telefonu? Ovo je jedan od najčešćih razloga za svađu

Svađe su nezaobilazan dio svake veze, ali način na koji se parovi prepiru često otkriva mnogo više od samog povoda.

Izvor: freepik/ gpointstudio

Iako mnogi misle da se svađaju "ni zbog čega", psiholozi kažu da iza gotovo svake tenzije stoje isti, već dobro poznati razlozi – loša komunikacija, raspodjela novca, stres, neravnopravna podjela kućnih poslova, ljubomora i sve češće – tajnovitost oko telefona i društvenih mreža.

Najčešći okidač i dalje je loša komunikacija. Kad partneri prestanu da slušaju jedno drugo, kada se sve svodi na optužbe i sarkazam, svaka sitnica postaje povod za sukob. Neizgovorene zamjerke i pasivna agresija samo dodatno truju odnos.

Druga tačka zapaljenja je novac – bilo da se troši previše, prebrzo ili "na pogrešne stvari".

Neravnoteža u finansijama često prerasta u borbu za moć: ko više zarađuje, ko više daje, a ko više troši. Slična dinamika vidi se i kod kućnih poslova – kada jedan partner vuče većinu obaveza, a drugi misli da "nije ništa strašno". Taj osjećaj nepravde i iscrpljenosti s vremenom prerasta u ogorčenost.

A tu je i ljubomora, vječno gorivo za sukobe. Ona rijetko dolazi bez razloga: često je potpaljuju skrivanje poruka, zaključani telefoni i "tajne aktivnosti" na mrežama. Kada partner počne skrivati tragove ili uvijek drži telefon uza se, povjerenje se brzo topi, a svaka notifikacija postaje potencijalna prijetnja.

U korijenu svega obično stoje nesigurnost i potreba za kontrolom - pokušaj da se kroz rasprave, sumnje i provokacije povrati osjećaj sigurnosti. Ali, što su svađe učestalije, to je distanca veća.

Iako sukobi sami po sebi nisu znak kraja, ponavljanje istih tema bez rješenja jeste.

Veze se ne raspadaju od jedne svađe, već od onih malih, svakodnevnih trenutaka nepoštovanja i prećutnog nezadovoljstva.

A kad komunikacija zamre, ni najskuplji pokloni, ni najnježnije poruke više ne pomažu.