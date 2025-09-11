Muškarac tvrdi da mu je zbog ženine menopauze propao brak: "Ćerka me pitala je l' mama oteta"

Ispovijest jednog muškarca o tome kako je menopauza okončala njegov brak od 17 godina otvara važnu temu o kojoj se ne priča koliko bi trebalo.

Pol je čovjek čiji je brak okončan zbog menopauze njegove supruge. Nažalost, malo je istraživanja o depresiji kod muškaraca u ovoj životnoj fazi, dok se fokus najčešće stavlja na žene. Polova priča (nije njegovo pravo ime) može pomoći drugima da se identifikuju i prepoznaju slične situacije u svojim vezama, te da se na vrijeme informišu i pripreme za sve izazove koje klimaks može donijeti.

25 godina zajedno, 17 godina u braku, sada razvedeni

"Bez sumnje, raspad mog braka bio je najteži period u mom životu i trebalo je mnogo godina da ga ponovo izgradim. Uvijek mislimo da se to nama ne može desiti. Kao i mnogi, zamišljao sam razvedene parove kao ljude poput kojih ja nisam bio ili nikada ne bih mogao biti. Mislio sam da su se 'ostali' morali udaljiti ili da jednostavno nemaju slične vrijednosti kao ja. Vrijeme je bilo veliki iscjelitelj za mene i našu ćerku, koja je sada u ranim dvadesetim. Omogućilo mi je da sagledam šta se dogodilo sa mojim brakom.

Rana menopauza bila je okidač i uticala je na sve. Nekima može zvučati da prebrzo krivim menopauzu za razvod. Iako je istina da je bilo i drugih životnih izazova, poput gubitka roditelja i nemogućnosti da imamo više djece, nema sumnje da je naša borba sa menopauzom na kraju uništila brak. Kažem da je to bila 'naša' borba jer je to zaista tako. U to vrijeme nisam bio u stanju da u potpunosti razumijem šta se dešava, kako da pomognem ili šta da uradim povodom toga", piše Pol.

Ljubavni mladalački san

"Upoznali smo se kao tinejdžeri. Djevojka koju sam poznavao bila je puna energije, uvijek žurila unaokolo na razne aktivnosti i uživala u širokom krugu prijatelja. Ponekad je bila toliko vesela da ju je bilo teško smiriti! Privlačnost je bila trenutna. Moje raspoloženje se ponekad pogoršavalo, ali smo se uravnotežavali na mnogo načina.

Vjenčali smo se u dvadesetim godinama, a naša ćerka je stigla tri godine kasnije. Trebala je biti naša prva i posljednja jer, iako je porođaj prošao dobro, rečeno nam je da više ne može imati djece zbog niskog FSH. Rana menopauza stigla je veoma rano.

Bio je to šok i oboje smo ušli u period žalosti jer nismo mogli imati veliku porodicu, uprkos prelijepoj ćerki i novom životu kojem smo se radovali. Nakon tri runde vantelesne oplodnje, odlučili smo da je dosta", prisjeća se Pol.

Menopauza i HRT

Sve se ubrzalo nekoliko godina kasnije, kada je bivša supruga ušla u kasne tridesete. Posvetila se poslu i provodila više vremena odsutna. Iako je uvijek imala mnogo obaveza i aktivnosti, iznenada je postala distancirana i manje zainteresovana za dom. Intimnost u braku opadala je dok nije skoro potpuno nestala.

Nakon početka hormonske terapije, karakter bivše supruge se potpuno promijenio. Postala je razdražljiva, sklona konfrontaciji i agresivna. Pol se prisjeća noći kada je njihova dvanaestogodišnja ćerka pitala da li su mamu oteli vanzemaljci. Lažne optužbe i svađe postale su svakodnevica.

Ubrzo je Pol otkrio da je bivša supruga započela vezu sa muškarcem iz tinejdžerskih dana.

Počeli su najteži dani u njegovom životu – morao je uzimati tablete za spavanje, a doktor mu je dijagnostikovao ekstremnu anksioznost i razmatrao samopovređivanje. Savjetovanje nije uključivalo razgovor o menopauzi, što je dodatno otežavalo situaciju.

Da bi povratio kontrolu, podnio je zahtjev za razvod zbog preljube. Bivša sada živi sama sa psom i nedavno je rekla ćerki da misli da je poludjela.

Razočarani muškarac

Život poslije menopauze

"Vrijeme liječi, ali moji ožiljci su duboki. Sada vjerujem da nije slučajno što su stope razvoda visoke tokom menopauze. Nije uvijek 'zato što je pobjegao sa nekim mlađim, iako se i to dešava! Čitao sam da, kao i u mojoj situaciji, razvod češće podstiču žene.

Jedno što sigurno znam jeste da su hormoni izuzetno moćni. Takođe mislim da HRT može samo da pogorša stvari, a ne da ih poboljša, sa psihološke tačke gledišta. To nije terapija koja ima 'jedno rješenje za sve'. Neke žene sa kojima sam razgovarao kasnije su mi rekle da ih je to samo navelo da se osjećaju 'veoma čudno'!

Da sam dobio savjet i smjernice da neke žene zaista izgledaju kao da polude i da menopauza može izazvati ekstremna ponašanja i ishode, vjerujem da moje putovanje možda ne bi bilo tako traumatično.

Bio bih zahvalan na pomoći i drugih muškaraca i vjerujem da bi trebalo da budemo uključeni u razgovor.

To je ono što bih volio da vidim - pristup para menopauzi tako da žena ima podršku i pomoć koja joj je potrebna da je prebrodi, a takođe i da partner dobije podršku koja mu je potrebna da razumije i pomogne gdje može. Emocionalno, to može biti veoma traumatično i štetno, ali bi pravo obrazovanje, priprema, razumijevanje i naravno više razgovora uopšte o menopauzi bili veoma korisni", zaključio je nesrećni muškarac svoju ispovijest na blogu simplyhormones.com.

