Hit među ženama: Odmarališta specijalizovana za menopauzu? Da, svakako!

Velnes industrija se okreće starijim ženama

Menopauza je normalan deo starenja koji se obično dešava između 45 i 55 godine i kada može da dođe do značajnih fizičkih, emocionalnih i psiholoških promjena u životu žene. Na zapadu, gdje populacija ubrzano stari, mnoge kompanije uvidjele su priliku da u tom specifičnom životnom dobu ženama ponude specijalizovane usluge i proizvode, pa je danas veliki broj suplemenata, sredstava za njegu kože, nutricionističkih programa i drugih proizvoda usmjeren na ovu demografiju.

Pored toga, sve su popularnija i odmarališta specijalizovana za žene u menopauzi, piše CNN.

"Menopauza je trenutno u fokusu", kaže dr Barbra Hana, ginekološkinja iz Čikaga i osnivačica MyMenopauseRX, servisa specijalizovanog za njegu u tom periodu života.

Ona dodaje da je briga o sebi važna, jer mnoge žene uz simptome menopauze moraju da se nose sa različitim izvorima stresa, poput podizanja djece, karijerom ili brigom o starijim članovima porodice.

Prema njenom mišljenju, spa centri su odlični za opuštanje, ali obično nisu mjesto na kom se može dobiti medicinska njega.

To je slučaj i sa luksuznim odmaralištem "Ananda" u Himalajima, koje posjećuje i slavna klijentela, uključujući Umu Turman i Opru Vinfri.

"Ne bavimo se samo menopauzom. Prije menopauze, potrebno je da se prethodno pripreme kako bi postojala hormonska ravnoteža", kaže dr Nareš Perembuduri, doktor ajurvede u ovom centru.

On nudi program za uspostavljanje hormonskog balansa, koji traje 14 dana i uključuje personalizovani režim ishrane, vježbanja i testiranje hormona, a najniža cijena je 1.000 dolara po noćenju. Cijena nije jedina stvar zbog koje se neke žene ne prijavljuju za takve programe. Naime, društvena stigma i slaba informisanost takođe su krivci za to, ali za one žene koje su zainteresovane za putovanja i velnes, početni simptomi menopauze mogu biti razlog da se razmotri takva vrsta odmora.

Glumica Džosi Biset bila je i na drugim velnes programima, ali nedavno je počela da posjećuje odmaralište u Kostarici, gdje su za nju osmislili specijalan program, u okviru kog su se pozabavili upravo onim promjenama, kroz koje je ona prolazila. Biset za CNN kaže da je toliko uživala u sedmodnevnom programu, da je odlučila da produži boravak.

Bilo je to jedno od najlepših mjesta i iskustava koje sam ikad imala", kaže Biset. "Tu nema manikira i pedikira - to nije takvo mjesto. To je mesto na kom ćete se iscjeliti, biti njegovani", kaže ona.

Neki medicinski stručnjaci smatraju da je potreban oprez kada je riječ o alternativnim terapijama, koje se bave simptomima menopauze.

Dr Hana kaže da treba podvući liniju, čim tretmani koji bi trebalo da budu opuštajući programi za brigu o sebi, počnu da obećavaju medicinska čuda.

"Ako vam nude testiranje krvi, pljuvačke, otisaka prstiju i svih tih stvari, ništa od toga nije naučno dokazano. To nije način na koji tretiramo menopauzu. To treba da vam bude prvi crveni alarm", smatra ona.

Doktorka upozorava da kompanije počinju da uviđaju da postoji ogromna ekonomska dobit od menopauze.

"Masaža je masaža, a kozmetički tretman je kozmetički tretman. Ne postoje posebni losioni i eliksiri koji će vas transformisati u perimenopauzi i menopauzi, barem ne danas", kaže Hana.

Ipak, ne isključuje mogućnost da se oni pojave za pet ili deset godina, ukoliko se bude ulagalo u istraživanja u ovoj sferi.

