Kako da otkrijete šta muškarac krije? Njegova sjenka govori da li nikom ne vjeruje, glumi žrtvu ili manipuliše

Ovo je kratak test da otkrijete šta vaš muškarac krije - njegova senka sve govori.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Muškarac se rijetko otvara i govori istinu o sebi. On priča o poslu, o politici, o automobilima, o svemu, ali ne o onome što je u njemu. Njegovi strahovi, njegove sumnje, njegove istinske želje - sve to krije. Krije to tako duboko da ponekad i sam zaboravi gdje je spava njegova sjenka. Ovo je test koji može da je otkrije.

Ali tijelo ne laže nikada. Uobičajena poza u kojoj sedi, gest koji ponavlja iznova i iznova - to je njegova prava priča - njegova senka.

Ali ovo nije naučna analiza niti proricanje sudbine to su jednostavno zapažanja. Život nije slika, osoba nije silueta, ali ponekad, iza uobičajene poze, krije se cijela suština muškarčevog bića. I sav njegov bol. Pogledajte ove siluete i uporedite ih sa njegovim.

1. Tvrđava

Sjedi izolovn od svijeta, Ruka u ruci, noga preko noge. On je tvrđava, u njemu vladaju tišina i red. Miran je i pametan. Ali nikome ne vjeruje, ni vama takođe. Pustiće vas u svoj krevet, ali vas nikada neće pustiti u svoju dušu. Jer jednom davno njegova duša bila je izdana i zakleo se da se to nikada više neće ponoviti.

2. Mislilac

Sedi u Rodenovog mislioca. Ruka mu je na bradi, uvek razmišlja o velikim stvarima, o budućnosti, o planovima. Generiše ideje, gradi kule u vazduhu i govori o njima veoma ubedljivo. Ali nikada ništa ne radi. Jer raditi znači preuzimati rizik. To znači suočiti se sa stvarnošću u kojoj se njegove velike ideje mogu ispostaviti samo kao promašaj. Razmišljanje je bezbjednije.

3. Kralj svijeta

Sjedi raširenih nogu, ruke su mu iza glave. On je gospodar svog života. Gleda žene kao da mu nešto duguju. Govori glasno, daje velika obećanja. Ali sva ta lažna čvrstina je samo jeftin oklop. A ispod njega je mali, uplašeni dečak koji se očajnički plaši da će svi videti kakav je on zaista.

4. Stijena

On sjedi uspravno, čvrsto stoji na nogama. Njegova reč je zakon, njegova dela su jača od kamena, on je savršen muž i savršen otac. Pouzdan kao stijena. Ali jeste li ikada videli stenu kako plače? Ili se smeje dok ne zaplače? Zabranio je sebi da osjeća jer osećanja su slabost. A on mora biti jak - uvijek, za vas.

5. Mirne vode

Sjedi pogrbljeno. Njegov stav je stav žrtve - tiho se žali na život, na svog šefa, na vas. Vešto vas tjera da se osjećate krivim. U njegovom svijetu svi su loši, a samo je on dobar, ali neshvaćen. No ne vjerujte mu - on je najopasniji tip. U njegovim mirnim vodama vrebaju takvi đavoli o kakvima nikada niste ni sanjali.

6. Školarac

On uvijek sluša - ali ne vas, on sluša prijatelje i autoritete. Njihova mišljenja su mu važnija od vašeg. Vaše reči su za njega samo brbljanje. On je dobar učenik. Ali još uvijek nije naučio najvažniju stvar - da misli samostalno i da veruje partnerki s kojom dijeli život.