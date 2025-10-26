Kad krevet postane samo za spavanje: Kako opstaju brakovi bez intimnosti

Fenomen "dead bedroom", ("mrtva spavaća soba") opisuje situaciju u kojoj parovi prestanu da imaju seksualne odnose mjesecima, pa i godinama. To nije medicinski pojam, već društveni fenomen koji pogađa sve više ljudi širom svijeta.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Prema opsežnim istraživanjima General Social Surveyja i časopisa Journal of Sex, čak 15 do 20 odsto bračnih parova u zapadnim zemljama živi bez seksa duže od godinu dana.

Psiholozi upozoravaju da to ne znači automatski kraj veze, ali da dugotrajna distanca često vodi emocionalnom zahlađenju i gubitku bliskosti.

Zašto intimni odnosi prestanu

Najčešći razlozi su stres, umor i nedostatak vremena, hormonalne promjene i fizičke tegobe, neriješeni konflikti i emocionalna udaljenost, razlike u libidu, rutina i gubitak uzbuđenja.

"Seksualna aktivnost ne prestaje preko noći. Ona se gasi postepeno, kako se partneri udaljavaju ili zatrpavaju obavezama. Seksualna želja je barometar odnosa", objašnjava bračni terapeut.

Zašto ljudi ostaju u vezama bez seksa

Uprkos frustraciji, mnogi parovi ostaju u takvim odnosima - zbog djece, finansijske zavisnosti, straha od samoće ili vjerovanja da "svaki brak dođe do zasićenja". Neki čak pronalaze druge oblike bliskosti i ne smatraju seks presudnim.

"Godinama sam mislio da je problem samo u seksu, ali zapravo nismo znali da razgovaramo. Kad smo konačno potražili pomoć, počeli smo da vraćamo bliskost, korak po korak", kaže jedan učesnik istraživanja, koji je sa partnerkom uspio da obnovi odnos nakon dvije godine bez intimnosti.

Kako vratiti bliskost

Stručnjaci savjetuju otvoren razgovor bez osuđivanja, smanjenje stresa i pritiska, ali i provjeru mogućih fizičkih uzroka. Preporučuje se i traženje pomoći bračnog terapeuta, koji može pomoći ponovno građenje bliskosti kroz dodir, zajedničke aktivnosti i nježnost.

Izostanak seksa nije kraj veze, već upozorenje. Ako se prepozna i adresira na vrijeme, može postati prilika da partneri ponovo pronađu put jedno do drugog.