U februar 2026. sa čistom listom: Kraj karmičkih veza za 3 znaka horoskopa

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa se oproštaju od karmičkih veza do februara 2026. godine.

Izvor: Shutterstock

Svako od nas sanja o velikoj i čistoj ljubavi, ali sudbina nam često donese iskušenja u obliku karmičkih veza. Nakon takvih izazova mnogi počinju da izbegavaju romantične odnose i duboku emotivnu bliskost. Ipak, za neke znakove horoskopa proces prekida karmičkih odnosa može da prođe lakše i mirnije.

Do kraja januara 2026. godine, sljedeći predstavnici Zodijaka otkriće važan period samospoznaje, oproštaja od zastarelih veza i oslobađanja prostora za nove, harmoničnije odnose. Spremni ste da saznate kome zvijezde savjetuju da ostavi prošlost iza sebe?

Znaci Zodijaka koji će prekinuti karmičke veze

1. LAV

Lavovi, koristiće vam iskren razgovor sa sobom. Nije tajna da ste poznati po strasti i odanosti, ali karmički period vas je natjerao da sagledate vezu iz drugačije perspektive. Ako partnerstvo više ne donosi radost ili osjećate da ste zapeli u nesigurnosti, zvijezde savjetuju da razmislite da li vredi da nastavite.

Okrenite se svojim osjećanjima i otvoreno razgovarajte sa partnerom. To će pomoći da donesete pravu odluku i napravite korak ka srećnijem životu. Prekid karmičkih odnosa oslobodiće prostor za novu fazu, u kojoj će se vrednovati poštovanje, strast i međusobno razumijevanje.

Period do februara 2026. pod snažnim je uticajem Urana u Biku, koji izaziva fiksne znakove, uključujući Lava. Ovaj aspekt donosi iznenadne preokrete i podstiče prekid veza zasnovanih na kontroli ili navici, u korist istinske slobode i samopoštovanja.

2. VAGA

Često idealizujete partnere, ali iluzije se ranije ili kasnije ruše, ostavljajući vas same sa realnošću. Možda konačno shvatate da je vaša veza opstajala zbog privlačnosti, navike ili straha od samoće, a ne zbog prave ljubavi.

Zvezde pozivaju da budete hrabre i ne plašite se da završite odnos koji više ne odgovara vašim unutrašnjim vrednostima. Sada je vrijeme da birate sebe i svoje istinske želje. Sastanak sa osobom koja će biti uz vas i kada je loše, moguć je tek kada oslobodite prostor od stare veze.

Za Vage, kojima upravlja Venera, ključan je tranzit Plutona kroz Jarca, koji pogađa oblast dužnosti i obaveza. Ovaj snažan aspekt otkriva disbalans u partnerstvu i daje snagu da se raskinu "ugovori" sklopljeni ne iz ljubavi, već iz osjećaja dužnosti ili društvenih normi.

3. ŠKORPIJA

Početkom februara počećete da posvećujete više pažnje unutrašnjim osjećanjima i intuiciji. Svaki predstavnik ovog znaka osjetiće težnju ka stvaranju odnosa koji pruža emocionalnu sigurnost i duboku bliskost.

Ako u vašem životu postoji veza koja donosi više bola nego radosti, astrologija daje znak da je vrijeme da je otpustite. Proces može da bude težak, ali donosi olakšanje i nove perspektive. Vaša intuicija pokazaće pravi put, vjerujte joj.

Škorpije, kojima upravlja Pluton, prolaze kroz period duboke transformacije pod uticajem Saturna u Ribama. Ova kombinacija otkriva korijene i tera na prekid veza zasnovanih na bolnoj strasti, kako bi se oslobodio prostor za zdravu, iscjeljujuću bliskost.

(MONDO)